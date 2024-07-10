Baba Vanga'dan korkutucu Avrupa tahmini: Dünyanın sonunun tarihini verdi!
Baba Vanga'ya göre, insanlığın sonunu getirecek olaylar 2025 yılında başlayacak. Ünlü Bulgar kahin, 2025'te Avrupa'da bir savaşın kıyameti başlatacağını öngörüyor.
Ünlü Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2025 yılına dair kehanetleri, dünya genelinde büyük ilgi uyandırıyor. Vanga'ya göre, insanlığın sonunu getirecek olayların başlangıcı 2025'te yaşanacak.
SAVAŞ VE YIKIM OLACAK
Baba Vanga'nın kehanetlerine göre, 2025 yılında Avrupa'da patlak verecek bir savaş, kıtayı büyük bir yıkıma uğratacak. Bu savaş, medeniyetin çöküşünün ilk adımı olacak.
2076'DA KOMÜNİZM GERİ GELECEK
Baba Vanga, 2028'de Venüs'e yapılacak bir keşif gezisi, 2033'te buzulların erimesi ve 2076'da komünizmin geri dönüşü gibi diğer önemli olayları da öngörüyor. Ayrıca, 2130 yılında insanlığın uzaylılarla iletişim kuracağı ve 3005'te Mars'ta bir savaşın patlak vereceği kehanetleri de bulunuyor.
GELECEK TAHMİNLERİ MERAKLA BEKLENİYOR
Baba Vanga, hayatı boyunca birçok büyük olayı doğru tahmin etmesiyle tanındı. Onun kehanetleri hala dünya genelinde büyük bir merak ve korku ile takip ediliyor. Ancak, tüm bu öngörülerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hala belirsizliğini koruyor.
Baba Vanga'nın kehanetleri, tarihin akışını nasıl şekillendireceği konusunda insanları düşündürmeye devam ediyor.
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