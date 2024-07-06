Unutulmuş medeniyet gün yüzüne çıkartılıyor! 4 bin yıllık sanat eserleri keşfedildi
Venezuela'da keşfedilen 30 kaya sanatı sitesi, daha önce bilinmeyen bir medeniyetin izlerini taşıyor. Araştırmacılar, bu antik sanat eserlerinin ritüel amaçlı yaratılmış olabileceğini düşünüyor.
Arkeologlar, Venezuela'nın Canaima Ulusal Parkı'nda daha önce bilinmeyen bir medeniyete ait kaya çizimlerini karşılaştırdılar. Buaraştırmada 30 farklı sanat dalının tarihi ele alınıyor.
RİTUEL ANLAMLARI TAŞIYORLAR
Keşfedilen kaya resimleri, yapraklı, insan figürleri, yıldız şekilleri ve diğer geometrik tasarımlar gibi çeşitli piktogramlar ve petroglifler içeriyor. Araştırmacı José Miguel Pérez-Gómez, resimlerin büyük olasılıkla ritüellerde bir anlam taşıdığını belirtiyor. Bu sanat eserinin doğum, hastalık, doğal yenilenme gibi konularla ilgili olabileceği düşünülüyor.
KEŞFEDİLENLERDEN DAHA ESKİ OLABİLİR
Henüz bu antik çizimlerin birebir aynısı olmasa da, benzer Brezilya'da yaklaşık 4000 yıl öncesine ait eserler de keşfedilmişti. Pérez-Gómez, Venezuela'daki bulunantuların daha da eski olabileceğini öne sürüyor. Canaima Ulusal Parkı, bu gizemli kültürün gelişmişlerine ev sahipliği yapıyor olabilir ve bu insanlar daha sonra Amazon Nehri, Guyana ve hatta güney Colombia gibi uzak yerleşim yerlerine yolculuk etmiş olabilir.
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