Evrimsel sürecin ilginç aşaması! Su aygırlarının uçabildiği keşfedildi

Yayınlanma: 08.07.2024 - 22:12

Güncelleme: 08.07.2024 - 22:12

Bilim insanları, su aygırlarının yüksek hızlarda koşarken kısa süreliğine havalanabildiğini keşfettiler. Royal Veterinary College'dan araştırmacılar, bu devasa memelilerin hareketlerini detaylı şekilde inceleyerek, su aygırlarının dört ayağının da aynı anda yerden kesildiği anları belirlediler.

YÜKSEK HIZDA KOŞARKEN HAVALANIYORLAR

Erkek su aygırları 1.500 kg, dişiler ise 1.300 kg ağırlığa kadar çıkabilir. Buna rağmen, su aygırları saatte 30 km hıza ulaşabilirler ve bu hızda koşarken dört ayaklarının da yerden kesildiği anlar yaşanır. Bu bulgu, su aygırlarının yalnızca yürüme ve koşma kabiliyetlerini değil, aynı zamanda kısa mesafelerde havalanma yeteneklerini de gözler önüne seriyor.

Araştırmayı yöneten Prof. John Hutchinson, su aygırları üzerinde çalışmanın zorluklarını vurguladı. Su aygırlarının tehlikeli doğası ve genellikle gece aktif olmaları, araştırmayı zorlaştıran faktörler arasında yer alıyor. Ancak Flamingo Land'de kaydedilen görüntüler ve YouTube videolarının kare kare analizi, bu ilginç bulgulara ulaşılmasını sağladı.

GELECEK ARAŞTIRMALARA YÖN VEREBİLİR

Şimdi, araştırmalar su aygırları ve yavru su aygırlarının benzer yeteneklere sahip olup olmadığını incelemeye yöneldi. Hutchinson, özellikle yavru su aygırlarının yetişkinlerden farklı bir yeteneğe sahip olup olmadığını merak ediyor.

Bu yeni keşif, su aygırlarının hareket kabiliyetleri hakkında daha derin bir anlayış sunarken, aynı zamanda gelecekteki biyomekanik araştırmalar için de önemli ipuçları sağlıyor.