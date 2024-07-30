Baba Vanga'dan ürkütücü 2025 kehaneti: Sonun başlangıcı geliyor

Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:39

Güncelleme: 30.07.2024 - 15:39

'Balkanların Nostradamusu" lakabıyla tanınan Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2025 yılı için ortaya attığı kehanet gündem oldu.

Küçükken görme yetisini yitiren ve aralarında 11 Eylül saldırıları ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılışı da dahil olmak üzere birçok olayı önceden bilen Baba Vanga, insanlığın sonu ile ilgili korkutucu bir öngörüde bulundu.

Kehanetlerinde bütün insanlığın sonunun başlayacağı tarihin 2025 yılı olacağını belirten Baba Vanga, Dünya üzerinde insanların yaşamının 5079'da sona ereceğini öngördü. 2025 yılından itibaren yaşamın iyice kötüye gideceğini öngören Baba Vanga, "Hayal edilemeyecek boyutlarda kozmik bir olayın yaşanacağını" söylerken, "2025'te Avrupa'da kıta nüfusunun büyük ölçüde azalmasına yol açacak büyük bir çatışma yaşanacağını da iddia etti.

2033 yılında kutuplardaki buzulların eriyerek deniz seviyelerinde büyük bir yükselmeye yol açacağını iddia eden Baba Vanga, 2170 yılında küresel bir kuraklığın yaşanacağını ve 3797 yılında da Dünya'nın yok olacağını öne sürdü.