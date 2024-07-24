Berlin Duvarı'ndan Belfast Duvarı'na: Dünya'daki ünlü duvarlar

Yayınlanma: 24.07.2024 - 12:19

Güncelleme: 24.07.2024 - 12:19

Duvarlar tarih boyunca insanlık için hem fiziksel hem de sembolik bir anlam taşımıştır. İster savunma amaçlı inşa edilmiş olsun, ister ayrımcılık ve kontrol amacıyla kullanılsın, ünlü duvarlar tarihin farklı dönemlerinde ve coğrafyalarında önemli roller oynamıştır. İşte Berlin Duvarı'ndan Belfast Barış Duvarı'na kadar dünya üzerindeki bazı ünlü duvarlar ve hikayeleri:

1. Berlin Duvarı (Almanya)

Berlin Duvarı, 1961'den 1989'a kadar Almanya'nın başkenti Berlin'i Doğu ve Batı olarak ikiye bölen bir bariyerdi. Soğuk Savaş'ın simgelerinden biri olan bu duvar, Doğu Almanya'nın komünist yönetimi tarafından, Batı Berlin'e kaçışları önlemek amacıyla inşa edildi. 1989'da yıkılması, Doğu Bloku'nun çöküşünü ve Almanya'nın yeniden birleşmesini sembolize etti.

2. Çin Seddi (Çin)

Çin Seddi, dünyanın en tanınmış yapılarından biridir. Milattan önce 7. yüzyılda başlayan ve Ming Hanedanlığı döneminde (1368-1644) önemli ölçüde genişletilen bu duvar, Çin'i kuzeyden gelen göçebe akınlarına karşı korumak amacıyla inşa edilmiştir. Yaklaşık 21,196 kilometre uzunluğundaki bu yapı, Çin'in tarihi ve kültürel mirasının bir simgesi olarak kabul edilir.

3. Batı Şeria Duvarı (İsrail ve Filistin)

Batı Şeria Duvarı, İsrail hükümeti tarafından güvenlik gerekçesiyle inşa edilmiş bir bariyerdir. 2000'li yılların başında inşası başlanan duvar, Batı Şeria ile İsrail arasında bir sınır hattı oluşturur. İsrail bu duvarı güvenlik önlemi olarak nitelendirirken, Filistinliler ise bu yapının ayrımcılık ve toprak gaspı amacı taşıdığını savunmaktadır.

4. Belfast Barış Duvarı (Kuzey İrlanda)

Belfast Barış Duvarı, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta Katolik ve Protestan toplulukları ayıran bir bariyerdir. 1960'larda başlayan ve yaklaşık 30 yıl süren çatışmaların (The Troubles) ardından, 1998'de imzalanan Good Friday Anlaşması ile barış süreci başlamış olsa da, bu duvarlar halen sosyal ve kültürel ayrımları simgelemektedir.

5. ABD-Meksika Sınır Duvarı (ABD)

ABD-Meksika sınırındaki duvar, yasadışı göçü ve uyuşturucu kaçakçılığını önlemek amacıyla inşa edilmiştir. Bu duvar, politik açıdan tartışmalı olup, iki ülke arasında uzun yıllardır devam eden göç ve güvenlik konularını simgelemektedir. Sınır duvarı projesi, özellikle son yıllarda ABD iç siyasetinde önemli bir gündem maddesi olmuştur.

6. Hadrian Duvarı (Roma)

Roma İmparatoru Hadrianus'un emriyle kuzeybatı Britanya'yı barbarlardan korumak amacıyla inşa edilen Hadrian Duvarı, yaklaşık 15 bin piyade askeri tarafından altı yıl süren çalışmalar sonucunda tamamlandı. Bu duvarın yanı sıra kuleler, küçük kaleler ve kışlalar da inşa edildi. Yaklaşık 117 kilometre uzunluğa kadar genişletilen Hadrian Duvarı, yaklaşık 410 yılına kadar kullanıldı.