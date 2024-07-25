Dünyaca ünlü 10 Türk şef

8. Ömür Akkor

Şef Ömür Akkor araştırmacılığı ile ön plana çıkan bir isim. Ünlü bir şef olmaya giden süreçte tarihi ve antropolojik kalıntıları araştırmakla işe başlayan Ömür Akkor bu emeğinin karşılığını kazandığı ödüller ile aldı. Hatta ödüller ile de kalmadı, bugün kendisi Osmanlı – Türk mutfağının en değerli araştırmacılarından biri olarak kabul ediliyor. Yazdığı kitaplar ve gün ışığına çıkardığı tarifler onun gastronomimiz için ne denli önemli biri olduğunu gözler önüne seriyor. Aynı zamanda iki restoran işleten Ömür Akkor, kendisi gibi şef olan kardeşi Yunus Emre Akkor ile Türk mutfağına ait inanılmaz lezzetleri misafirleri ile buluşturuyor.