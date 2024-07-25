Dünyaca ünlü 10 Türk şef
Türk mutfağı, zengin tarihî ve kültürel mirasıyla dünya genelinde tanınan ve sevilen bir mutfaktır. Bu mutfağın lezzetlerini dünya sahnesine taşıyan pek çok yetenekli şef bulunmaktadır. İşte dünyaca ünlü 10 Türk şef ve gastronomi dünyasına katkıları...
1. Mehmet Gürs
İstanbul'daki Mikla restoranının sahibi ve baş şefi olan Mehmet Gürs, modern Türk mutfağının öncülerinden biridir. Yerel malzemelerle yenilikçi tarifler yaratan Gürs, Türkiye'nin gastronomik zenginliklerini dünyaya tanıtan bir isimdir.
2. Ali Güngörmüş
Ali Güngörmüş Michelin yıldızı kazanan ilk Türk şef olarak adından söz ettirmeyi başardı. Almanya’da aşçılık okulunda başlayan kariyeri hep üst sınıf restoranlarda devam etti. Bunda Ali Güngörmüşün çok başarılı bir öğrenci ve usta bir şef olmasının büyük payı var. Bugünlerde başarılarının üzerine inşa ettiği iki restoranı ile Almanya’da yoluna devam eden Ali Güngörmüş misafirlerine “fine dining” kültürle yapılan, kendine özgü lezzetleri sunuyor.
3. Vedat Başaran
Şef ve araştırmacı Vedat Başaran Türk gastronomisinin ayaklı kütüphanesi desek yeridir. Oldukça tecrübeli ve eski şeflerimizden olan Vedat Başaran, kariyeri boyunca Türk mutfağı adına önemli çalışmalar yaptı. Özellikle Osmanlı saray mutfağının günümüze entegre edilmesinde emeği geçen ilk isim oldu. Vedat Başaran’ın araştırmaları ve çabaları sayesinde unutulmaya yüz tutan bir kültür yeniden canlandı.
4. Serkan Güzelçoban
Serkan Güzelçoban pek çok şefimiz gibi yurtdışında göğsümüzü kabartan isimlerden biri. Yemek dünyasının Oscar ödülü olarak kabul edilen Michelin yıldızı kazanan ikinci Türk Şef olan Serkan Güzelçoban, Almanya’daki restoranında misafirlerini ağırlıyor. Kendisine Michelin yıldızı kazandıran Handicap isimli restoran büyük bir sosyal sorumluluk projesinin de ürünü aslında. Serkan Şef yalnızca engelli bireyler ile çalıştığı restoranında büyük bir işe imza atıyor.
5. Maksut Aşkar
Maksut Aşkar gastronomi söz konusu olduğunda Türkiye’de akla gelen ilk isimler arasında yer alıyor. Gastronomi şehri Hatay’da dünyaya gelen Maksut Aşkar genlerinde olan mutfak kodunu ziyadesiyle başarılı bir şekilde yemeklerine yansıtıyor.
6. Somer Sivrioğlu
Avustralya’da Türk mutfağını tanıtan ve orada açtığı restoranlar ile ünlenen Somer Sivrioğlu, son dönemde Master Chef Türkiye programında jüri üyeliği yapmasıyla ülkemizde de tanınan bir şef haline geldi. Efendy ve Anason isimli Türk restoranları Avustralya’da ödüller alan Somer Sivrioğlu özellikle Asya ve Okyanusya bölgesinde adını göndere çekmiş bir şef.
7. Mehmet Yalçınkaya
Uzun süredir Master Chef Türkiye programında jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya’yı neredeyse tanımayanımız yok. Mehmet Şef’in mutfak kariyeri ise çok daha uzun yıllar ötesine dayanıyor. Çocukluğundan beri mesleğin içinde olan Mehmet Yalçınkaya bugünlere gelmek için bulaşıkçılık ile işe başladığını her konuşmasında dile getiriyor. Emek ve birikimin mutfaklardaki yansıması olan Mehmet Yalçınkaya artık Türkiye’nin en tecrübeli ve başarılı şefleri arasında yer alıyor.
8. Ömür Akkor
Şef Ömür Akkor araştırmacılığı ile ön plana çıkan bir isim. Ünlü bir şef olmaya giden süreçte tarihi ve antropolojik kalıntıları araştırmakla işe başlayan Ömür Akkor bu emeğinin karşılığını kazandığı ödüller ile aldı. Hatta ödüller ile de kalmadı, bugün kendisi Osmanlı – Türk mutfağının en değerli araştırmacılarından biri olarak kabul ediliyor. Yazdığı kitaplar ve gün ışığına çıkardığı tarifler onun gastronomimiz için ne denli önemli biri olduğunu gözler önüne seriyor. Aynı zamanda iki restoran işleten Ömür Akkor, kendisi gibi şef olan kardeşi Yunus Emre Akkor ile Türk mutfağına ait inanılmaz lezzetleri misafirleri ile buluşturuyor.
9. Fatih Tutak
Fatih Tutak Türkiye’nin en başarılı ve kariyerli genç şeflerinden bir tanesi. 1985 doğumlu Fatih Tutak’ın dünya çapında yakaladığı başarılar uzun yıllar bu sektörde bulunan pek çok kişiden kat be kat fazla. Dünyanın en prestijli restoranlarında şeflik, mutfak danışmanlığı ve yöneticilik gibi görevlerde bulunan Fatih Tutak, bugünlerde ise geleneksel Türk mutfağını kendi yorumlamaları ve güncellemeleri ile misafirlerine sunuyor. TURK FATIH TUTAK isimli restoranı İstanbul’da hizmet veriyor.
10. Şemsa Denizsel
Şemsa Denizsel, Türk mutfağının en ünlü şefleri arasında yer alıyor. Televizyonlarda yarışma programları ve söyleşilerde sıkça gördüğümüz Denizsel mutfağa küçük yaştan beri ilgi duymasına rağmen profesyonel kariyerine farklı iş kollarında çalıştıktan sonra başladı. Üniversite yıllarında mutfaklarda çalışan ve İngiltere’de ilk mutfak deneyimini kazanan Şemsa Denizsel, 20 yıla yakın İstanbul’da işletmecilik ve şeflik yaptıktan sonra mutfağını Kuzey Ege’ye taşıdı.
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