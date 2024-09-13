Babadan geçen genler kız çocuklarında hastalığa neden oluyor! Kız çocuklarında kalp hastalığı riski babadan geçiyor!

Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:47

Güncelleme: 13.09.2024 - 16:47

Yapılan son araştırmalar, yüksek kolesterol içeren bir diyetin sadece babaların değil, kız çocuklarının da kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu. Kaliforniya, Nevada ve Utah üniversitelerinden bilim insanları tarafından yürütülen çalışma, babaların tükettiği yüksek kolesterol seviyelerinin kız çocuklarında kalp hastalığı riskini artırabileceğini gösteriyor.

BABALAR VE KALP HASTALIĞI RİSKİ

Kalp hastalığı, dünyada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde en yaygın ölüm nedenlerinden biridir. Daha önce yapılan araştırmalarda, gebelik döneminde annelerin diyetlerinin çocuklarının kalp sağlığını etkileyebileceği biliniyordu. Ancak bu yeni çalışma, babaların da diyetlerinin çocukları üzerindeki etkisini araştırarak farklı bir bakış açısı sunuyor. Araştırmanın başyazarı Profesör Changcheng Zhou, "Daha önce sperm sadece genetik bilgiyi taşıdığı düşünülüyordu. Ancak artık çevresel faktörlerin, özellikle sağlıksız diyetlerin, sperm üzerinde RNA yoluyla nasıl etkiler bırakabileceğini biliyoruz" dedi.

YÜKSEK KOLTESTROL KALITIMSAL BİR SORUN MU?

Çalışmada, erkek farelere yüksek kolesterollü bir diyet verildi. Bu farelerin daha sonra normal bir diyetle beslenen dişi farelerle çiftleştikleri ve yavrularının da düşük kolesterollü diyetle beslendiği belirtildi. Buna rağmen, dişi yavruların arterlerinde plak birikimi ve kalp hastalığı belirtilerinde önemli artışlar gözlendi.

Araştırmanın ilginç bulgularından biri, bu riskin neden sadece dişi yavrularda arttığı oldu. Bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiği ifade edildi. Profesör Zhou, baba adaylarına sağlıklı bir diyetle beslenme ve kalp hastalığı riskini azaltma tavsiyesinde bulundu.

EPİGENETİK VE GENETİK DEĞİŞİMLER

Araştırma, epigenetik alanındaki yeni bulguları da destekliyor. Epigenetik, çevresel faktörlerin gen ifadesini nasıl değiştirdiğini inceler. Bu çalışma, babaların yedikleri yiyeceklerin, özellikle yüksek kolesterol seviyelerinin, spermlerinin RNA'sını etkileyebileceğini ve bu değişikliklerin sonraki nesillere aktarıldığını gösteriyor.

Araştırmacılar, bulguların daha fazla çalışma gerektirdiğini ve erkeklerin üreme sağlığı ve kalp hastalığı riski arasındaki bağlantının daha iyi anlaşılması gerektiğini belirtiyor.