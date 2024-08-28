Araştırma: 'Burun içi Covid-19 aşısı kalıcı bağışıklık sağlıyor'

Yayınlanma: 28.08.2024 - 11:45

Güncelleme: 28.08.2024 - 11:45

Covid-19’a karşı geliştirilen yeni bir burun spreyi aşısının, iğnesiz uygulama yöntemiyle virüse karşı geniş ve uzun süreli koruma sağlama potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

CDO-7N-1 adı verilen bu canlı zayıflatılmış intranazal aşı, özellikle mukozal bağışıklık kazandırarak virüsün vücuda girdiği noktada etkili bir savunma oluşturuyor.

Aalto Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarda, bu aşı ile tek doz uygulamanın bile güçlü ve uzun süreli bağışıklık sağladığı gösterildi.

Aşı, SARS-CoV-2'nin tüm proteinlerine karşı bağışıklık oluşturarak mevcut varyantlara karşı da etkili olduğunu kanıtladı.

CDO-7N-1 aşısı, diğer Covid-19 aşılarına göre önemli avantajlar sunuyor.

Aşının 4°C’de yedi aya kadar stabil kalabilmesi, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde büyük bir avantaj sağlıyor.

Ayrıca, sadece tek bir dozun yeterli olması, daha az aşı takviyesi gerektireceği anlamına geliyor. Preklinik testlerde, bu aşının hayvanlarda güçlü antikor tepkileri oluşturduğu ve Covid-19'a yol açan virüsün çeşitli varyantlarına karşı etkili olduğu görüldü.

Bu yenilikçi aşının klinik denemelere geçmesiyle birlikte, gelecekte Covid-19’a karşı iğnesiz ve uzun süreli bir koruma sağlayabileceği belirtiliyor. Mevcut aşılar güçlü bir koruma sağlasa da, bu yeni intranazal aşı, özellikle aşı takviyesi gerektiren durumlarda etkili bir alternatif olarak öne çıkıyor.