Babalar Günü bu yıl ne zaman? Babalar Günü bu yıl hangi gün kutlanıyor?

12 Haziran 2022 Pazar, 16:04

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızının babasının doğum günü için ortaya attığı Babalar Günü fikri ile kutlanmaya başlayan Babalar Günü bu yıl hangi gün kutlanıyor? Babalar günü ne zaman?



BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü yaklaşıyor. Babalar Günü yaklaşırken bu özel günün ne zaman kutlanacağı merak ediliyor. Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanılması kararlaştırılan Babalar Günü, bu yıl 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ'NÜN TARİHİ GEÇMİŞİ

Sonora Smart Dodd, bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızıydı. Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünüyordu. Annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyüten Dodd'un babası için özel olarak tasarlanan bu özel gün aynı şekilde Dodd'un babasının doğum günü olan 5 Haziran günü kulanması kararlaşırıldı. Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlandı ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelendi.

Bu sebeple Babalar Günü Haziran ayında kutlanıyor. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlandı. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları destekledi; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmedi. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımladı. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edildi.