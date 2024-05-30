Yayınlanma: 30.05.2024 - 13:37

Güncelleme: 30.05.2024 - 13:37

Babalar Günü birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Haziran ayında kutlanır. Peki, Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hediyesi ne alınır?

BABALAR GÜNÜNÜ TARİHÇESİ

Babalar Günü'nün kökeni, 20. yüzyılın başlarına kadar uzanır. İlk olarak 1910 yılında Washington eyaletinde kutlanmaya başlanmış, Sonora Smart Dodd isimli bir kadın tarafından, anneler günü gibi babaların da özel bir günü olması gerektiği fikriyle ortaya çıkmıştır. Bu özel gün, babaların çocukları üzerindeki etkisini, rehberliklerini ve fedakarlıklarını onurlandırmak için tasarlanmıştır.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır. Bu yıl Babalar Günü 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ SEÇENEKLERİ

Kişiselleştirilmiş Cüzdan: Babanızın isminin veya baş harflerinin yazılı olduğu bir deri cüzdan.

Akıllı Saat: Sağlık takibi yapabilen ve günlük aktiviteleri izleyebilen bir akıllı saat.

Kişisel Bakım Seti: Tıraş makinesi, bakım kremi ve saç bakım ürünlerinden oluşan bir set.

Elektronik Alet: İlgi alanlarına göre bir tablet, kulaklık veya Bluetooth hoparlör.

Spor Ekipmanları: Spor yapmayı seven babalar için yoga matı, dumbbell seti veya koşu ayakkabısı.