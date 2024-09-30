'Babalık iddiaları' son bulmuyor... Metin Akpınar'dan oğlu olduğunu iddia eden Onur Akay'a dava!

Yayınlanma: 30.09.2024 - 10:13

Güncelleme: 30.09.2024 - 10:13

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Metin Akpınar, yıllar sonra ortaya atılan "oğlu olduğu" iddialarına karşı sessiz kalmadı. Akpınar, magazin yazarı ve ses sanatçısı Onur Akay'ın iddialarına tepki olarak, 1 TL’lik manevi tazminat davası açtı. İstanbul 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ikinci celsesi görülen dava, 10 Ekim 2024 tarihine ertelendi.

Instagram adresinden bir paylaşım yapan Onur Akay şu ifadelere yer verdi:

"Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Metin Akpınar, İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, bana 1 TL’lik manevi tazminat davası açmış! Tebligat tarafıma henüz yeni ulaştı. Çok değerli avukatım Hilmiye Arslan Tan’a, dava konusu ile ilgili kaynaklarımı aktardım ve dava için gerekli hazırlıklara başladık. 1 TL’lik manevi tazminat davaları, genellikle davacı tarafından itibarını korumak, haksızlığa dikkat çekmek ya da kamuoyuna bir mesaj vermek amacıyla açılır. Yani bu tür davalar bir nevi davacının tatmin davalarıdır. Metin Akpınar’ın tarafıma açtığı bu davayı ben kazanırsam, 26 yıllık yazarlık kariyerimin itibarını korumak için, bu sefer ben Metin Akpınar beyefendiye 1TL’lik karşı manevi tazminat davası açacağım."

Akpınar’ın avukatları, mahkemeye sundukları dilekçede, müvekkillerinin kişilik haklarının, şöhretinin ve itibarının zedelendiği gerekçesiyle 1 TL’lik sembolik tazminat talebinde bulundu.

ONUR AKAY DUYGU NEBİOĞLU'A PARA GÖNDERDİ İDDİASI

Dava dilekçesinde Onur Akay’ın Metin Akpınar'ın ikiz kızlarına 500 TL gönderdiği iddiası da yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Metin Akpınar, geçtiğimiz yıllarda ikiz kızlarıyla gündeme gelmişken, Onur Akay’ın yaptığı açıklamalar yeni bir tartışmayı da beraberinde getirmişti. Akay, Akpınar’ın 1984 doğumlu bir oğlu olduğunu iddia ederek, bu bilginin yıllardır yakın çevrede konuşulduğunu öne sürmüştü. Bu iddialar karşısında harekete geçen Akpınar, Akay’a karşı manevi tazminat davası açtı.