Mahkeme soy bağının kurulmasına karar verdi: Metin Akpınar ikinci kez 'baba' oldu!

Duygu Nebioğlu'nun ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamak için önce dava açıp sonra da DNA testi yaptırmıştı. Test sonucunun çıkmasının ardından Sevgi Katkıcı'nın ünlü oyuncuya yönelik Antalya Aile Mahkemesine açtığı dava da sonuçlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2024 - 11:31
Mahkeme soy bağının kurulmasına karar verdi: Metin Akpınar ikinci kez 'baba' oldu!
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Metin Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Metin Akpınar'ın kendisinden kızı olmadığını düşünerek sürekli şüphe duyması nedeniyle DNA testi yaptıran Katkıcı'nın test sonrasında Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

DNA RAPORUNDA KIZI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu Antalya 5. Aile Mahkemesine ulaştı.

Raporda Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme kararını verdi. Yapılan karar duruşmasında, Metin Akpınar'ın Sevgi Katkıcı'nın babası olduğunun tespit edildiği belirtilerek Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verildi

MAHKEME KARARIYLA RESMEN BABASI OLDU

SABAH GÜNAYDIN'ın ulaştığı mahkeme kararıyla Metin Akpınar'ın Duygu Nebioğlu'dan sonra ikizi Sevgi Katkıcı'nın da babası olduğu kesinleşti. Sevgi Katkıcı daha önce yaptığı açıklamada DNA raporuyla Metin Akpınar'ın kızı olduğuna inandığını ancak tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını anlatmıştı.

Katkıcı, "Baba-kız ilişkimiz hiç olmadı. Duygu daha çok görüştü. Bir sarılma, bir öpme, bir arama göremedim. Hep ben özel zamanlarda aradım. Çıkan haberlerden sonra da aramasını, özür dilemesini bekledim.

Yaptığı basın açıklamasında bizi büyüten Özdener Bey ve Emine Hanım'dan özür dilemesini, 'Benim çocuklarıma yıllarca baktınız' diyerek teşekkür etmesini bekledim ama maalesef bunların hiçbirini göremedim" demişti.


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