Nazlı ve Hacı Sabancı çifti bebeklerinin fotoğrafını paylaştı

Yayınlanma: 25.08.2023 - 12:00

Güncelleme: 25.08.2023 - 12:00

Nazlı Kayı Sabancı ile Hacı Sabancı çifti 2021 yılında Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir törenle dünyaevine girmişti. 25 Haziran 2022’de de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapan çiftin ilk bebekleri 15 Ağustos’ta dünyaya geldi.

Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın adını verdiği kızı Arzu Alara ve eşiyle ilk aile pozunu verdi. Sabancı, ailece çektirdikleri fotoğrafı “Kelimeler kifayetsiz” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.



