Çağan Irmak'ın Netflix dizisine katılacak iki isim daha belli oldu

Çağan Irmak'ın yönetmen koltuğunda oturacağı, başrollerinde Taner Ölmez ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer alacağı Netflix projesine iki yeni isim dahil oldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2022 Salı, 15:37
Çağan Irmak'ın Netflix dizisine katılacak iki isim daha belli oldu
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Şimdiye kadar Issız Adam, Babam ve Oğlum, Ulak gibi sinema tarihine geçen filme imza atan, Asmalı Konak dizisiyle hafızalara kazınan Çağan Irmak, yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

O3 Medya için çekilecek olan "Yaratılan" dizisi için yakında sete çıkılacak. Projenin başrolleri için Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez'le anlaşma sağlanmıştı. Yönetmenin iki yeni oyuncu ile daha anlaştığı öğrenildi.

Dijital projede son olarak Misafir dizisinde rol alan Bülent Şakrak ve Camdaki Kız dizisi oyuncularından Devrim Yakut da rol alacak. Netflix'te yayınlanacak olan dizinin çekimleri İstanbul ve Bursa'da yapılacak.


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