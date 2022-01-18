Çağan Irmak'ın Netflix dizisine katılacak iki isim daha belli oldu

18 Ocak 2022 Salı, 15:37

Şimdiye kadar Issız Adam, Babam ve Oğlum, Ulak gibi sinema tarihine geçen filme imza atan, Asmalı Konak dizisiyle hafızalara kazınan Çağan Irmak, yeni projesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

O3 Medya için çekilecek olan "Yaratılan" dizisi için yakında sete çıkılacak. Projenin başrolleri için Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez'le anlaşma sağlanmıştı. Yönetmenin iki yeni oyuncu ile daha anlaştığı öğrenildi.

Dijital projede son olarak Misafir dizisinde rol alan Bülent Şakrak ve Camdaki Kız dizisi oyuncularından Devrim Yakut da rol alacak. Netflix'te yayınlanacak olan dizinin çekimleri İstanbul ve Bursa'da yapılacak.