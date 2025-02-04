Babasını kaybeden Elvin Levinler'den duygusal veda: 'Bu ışığı asla unutmayacağım'
21 Ocak'ta babası Selçuk Levinler'i kaybettikten sonra kalp ameliyatı olan Elvin Levinler, duygusal bir mesaj yayımladı.
Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı geçiren oyuncu Elvin Levinler, 21 Ocak’ta kaybettiği babası Selçuk Levinler için duygusal bir mesaj yayımladı.
Babasının mezarı başında, arkadaşının çektiği fotoğrafları paylaşan Levinler, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Babamın üzerimize, özellikle dördümüze vuran güçlü ve parlak ışığı... Akşamüzeri güneşini ne çok severdik, şimdi her ışık parladığında elim kalbime gidiyor çünkü bana sarıldığını biliyorum. Bu vedayı ve ışığı asla unutmayacağım."
Levinler, bu özel anı görüntüleyen arkadaşına da teşekkür ederek, "Bu anın güzelliğini uzaklardan haberimiz yokken çeken ve saygıyla sorup gönderen canım arkadaşım, sen olmasan bu anı olmayacaktı" ifadelerini kullandı.
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