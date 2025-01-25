Ünlü oyuncu Elvin Levinler’den hayranlarını üzen haber
Ünlü oyuncu Elvin Levinler hasta yatağından fotoğrafını paylaşarak, kendisiyle ilgili üzücü haberi verdi.
Dizilerin sevilen ismi Elvin Levinler, kendisiyle ilgili korkutan haberi verdi.
Ünlü oyuncu, kalbinden bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.
Hasta yatağında çektirdiği fotoğrafını paylaşan Elvin Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" diye yazdı.
Etiketler: #elvin levinler #ameliyat
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