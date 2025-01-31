Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'e doktorundan şaşırtan uyarı!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 11:35

Güncelleme: 31.01.2025 - 11:35

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni ElvinElvin Levinler, kalp rahatsızlığı şikayetiyle gittiği hastanede acil olarak ameliyata alındı. Hayranlarını korkutan Levinler'in ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Levinler, fazla miktarda Matcha çayı tükettiğini ve bu durumun kalp ritminde bozulmaya yol açtığını ifade etti. Oyuncu, doktorunun kendisini bu konuda uyardığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Doktorum ‘Matcha falan bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin’ dedikten sonra günde bir bardak matcha'mı içiyorum efendi gibi... Çok haklı. Matcha içmeyi çok abartmıştım, kahve içmeyi bıraktığımdan beri."

MATCHA ÇAYI NEDİR?

Matcha, Japonya kökenli özel bir yeşil çay türüdür. Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen çay yaprakları ince toz haline getirilerek tüketilir. Yüksek antioksidan içeriği ve enerji verici etkisi nedeniyle popüler olsa da, fazla tüketildiğinde kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesine yol açabilir.