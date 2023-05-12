Emre Altuğ'un acı günü: Babası yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 12.05.2023 - 14:33

Güncelleme: 12.05.2023 - 16:58

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını dizisinde de başrol oynayan Emre Altuğ, babasının ölüm haberiyle yıkıldı.

Başarılı oyuncunun bir süredir zatürre tedavisi gören babası Tuncer Altuğ, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tuncer Altuğ'un cenaze töreninin nasıl olacağı ise henüz bilinmiyor.

10 SENE ÖNCE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRMİŞTİ

Tuncer Altuğ, 2013 yılında evinde içtiği balgam söktürücü sonrası boğazında alerjik reaksiyon gelişmesi nedeniyle boğulma tehlikesi atlatmıştı.

Apar topar hastaneye kaldırılan baba Altuğ, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.