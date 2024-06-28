'Baby Reindeer'ın yaratıcısı Richard Gadd, yeni dizisi için HBO ile anlaştı

Richard Gadd'ın yazdığı altı bölümlük drama dizisi 'Lions', HBO ve BBC ortak yapımcılığında çekilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 13:11
'Baby Reindeer'ın yaratıcısı Richard Gadd, yeni dizisi için HBO ile anlaştı
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"Baby Reindeer"ın yaratıcısı ve yıldızı Richard Gadd, bir sonraki drama dizisi "Lions" için HBO ile anlaştı. Altı bölümlük dizisini HBO ve BBC için hazırlayan Gadd, projenin senaristliğini ve yürütücü yapımcılığını üstlendi.

Beyazperde'nin aktardığı habere göre, yeni dizi, Glasgow'da geçiyor ve 1980'lerden günümüze kadar neredeyse kırk yılı kapsıyor. Dizi kardeşlerin ilk buluşmalarından ayrılıklarına kadar olan ilişkisini araştırırken ve "Erkek olmak ne anlama geliyor?" sorularının peşine düşüyor.

Henüz oyuncu seçimleri başlamayan diziyi Alexandra Brodski ve Eshref Reybrouck yönetecek. Çekimlerin yakın zamanda başlaması planlanıyor.

BBC'nin bu diziyi Netflix'te yayınlanan "Baby Reindeer"dan önce sipariş ettiği belirtildi.


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