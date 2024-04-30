Richard Gadd kimdir? Richard Gadd kaç yaşında, nereli? Richard Gadd hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:16

Güncelleme: 30.04.2024 - 13:30

Konusu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken Baby Reindeer günlerdir konuşuluyor. İki hafta önce Netflix'te gösterime giren 'Baby Reindeer' dizisi 13 milyondan fazla izleyiciyle buluştu. Komedyen Richard Gadd'ın kendi hayat hikayesinden yola çıkarak yazdığı ve başrolünü üstlendiği dizi, bir takipçi ve kurbanını konu alıyor.Peki, Richard Gadd kimdir? Richard Gadd kaç yaşında, nereli?

RICHARD GADD KİMDİR?

Richard Robert Steven Gadd, 11 Mayıs 1989'da İskoçya'da doğmuş bir yazar, aktör ve komedyendir. Kendisini biseksüel olarak tanımlayan Gadd, cesur ve etkileyici bir sanatçı olarak bilinir. 2024 yılında Netflix drama dizisi Baby Reindeer'ı yaratmış ve başrolünde oynamıştır. Bu dizi, Gadd'ın tek kişilik gösterilerine ve gerçek yaşam deneyimine dayanmaktadır.

Gadd, cinsel istismardan kurtulan erkeklere yardım etmeye adanmış olan We Are Survivors adlı Birleşik Krallık hayır kurumunun elçisidir. Kendisi de cinsel istismarın kurbanı olmuştur ve bu deneyimiyle başa çıkmak için sanatını kullanmıştır.

2015 ile 2017 yılları arasında Gadd, yaşlı bir kadın tarafından takip edilmiş ve bu deneyim onun hayatında derin izler bırakmıştır. Gadd'ın sanatı, kişisel deneyimlerini ve toplumsal konuları cesurca ele alarak izleyicilerle buluşmaktadır.

RICHARD GADD HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

A Bear Named Wojtek (2024)

Truth Serum (2022)

Wedding Season

CODE 404

Liam Cleasby

Ladybaby (2021)

Yabancı (2020)

Amazonia (2019)

Urban Myths (2017)

Clique

Humans

Vicious

Tripped

Scot Squad (2014)