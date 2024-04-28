Bade İşçil'den samimi açıklama: 'Aşk akılla alakası olmayan bir şey'

Yayınlanma: 28.04.2024 - 13:31

Güncelleme: 28.04.2024 - 13:31

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan "Empati" isimli programının bu haftaki konuğu oyuncu Bade İşçil oldu.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın "İnsan kendini ve yeteneklerini nasıl keşfeder?" sorusuna Bade İşçil, "Yeteneklerimiz içimizde var olan bilmediğimiz şeyler. Ekranda tanınıp ödül alıncaya kadar yetenekli bir oyuncu olduğumu bilmiyordum. Sevilecek kadar yetenekli olduğumu bilmiyordum" yanıtını verdi.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın "Güzellik bir avantaj mıdır?" sorusuna Bade İşçil şu yanıtı verdi:

"Aslında var olduğu çevreye göre değişir. Çevrenin onu kabul etmemesine bağlı. Bazen güzel bir şeyi kabul eden bir yerde değilsindir, anlamı yoktur bazen de güzelsindir güzelin kıymeti vardır, değerini bilirler. Güzellik kavramı ayrıcalık taşıyor."

Ahmet Mümtaz Taylan’ın "Aşkta ve evlilikte hiç iç sesini duyuyor musun? Sana ne ifade ediyor evlilik?” sorusuna Bade İşçil, “Aşk akılla alakası olmayan bir şey. İnsan kalbini dinleyince aklına kulak vermiyor. Evlilik aile kurmak demektir" yanıtını verdi.

Ahmet Mümtaz Taylan’ın "Güzelliğinle ön planda ve göz önünde olmak mesela senin kariyerini yaşantını nasıl biçimlendirdi?” sorusuna Bade İşçil şu yanıtı verdi:

"Güzellik ön yargı ve komplekslere neden olabiliyor. Başarını, kıskançlıklarını ona bağlayabiliyorlar. Tehlike yaratırdım, görüşmelerine çağırmazlardı, dışlandığımı genelde hissederdim. Eksiler ve artılar güzel şeyleri yaratır. Güzelliğimi kaybedersem bir gün geriye sevgi kalır. Ben sevgi dolu bir insanım."

