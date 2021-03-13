Bade İşçil'den dikkat çeken Bülent Ersoy cevabı

13 Mart 2021 Cumartesi, 14:43

Hayvanseverliğiyle bilinen 37 yaşındaki oyuncu Bade İşçil, Bülent Ersoy’un 55 tilki kürküyle yapıldığı iddia edilen 450 bin TL’lik paltosuyla ilgili magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Tv100'ün haberine göre, kürk giydiği için eleştiri oklarına hedef olan Bülent Ersoy’la ilgili soruya da ilginç bir yanıt verdi. Muhabirin "Bülent Ersoy'un eleştirilerin odağında olmasına ne yorum yapıyorsunuz?" sorusuna "Allah rahmet eylesin ne diyeyim"dedi.

İşçil'in cevabından sonra "Kime, hayvanlara mı?" diyen muhabire İşçil'in cevabı "Herhalde" oldu.