Bade İşçil ve Demet Akalın arasında 'yemek fotoğrafı' gerginliği
Ünlü oyuncu Bade İşçil, sosyal medyada yemek fotoğrafı paylaşan insanları eleştirmiş ve "Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor. Ama zaman değiştikçe insanlar da değişiyor" ifadelerini kullanmıştı. İşçil'in bu çıkışına Demet Akalın'dan karşılık geldi.
Ekranların tanınan yüzlerinden oyuncu Bade İşçil, sosyal medyada yemek fotoğrafı paylaşan insanları eleştirmiş, “Bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmüyor. Ama zaman geçtikçe insanlar da değişiyor” ifadelerini kullanmıştı.
İşçil, sözlerinin devamında; “Bakıyorsunuz orada herkes gülüyor, çok şık giyiniyor, iyi yiyor, iyi içiyor ama gerçek hayat öyle değil. Ayrıca yemek resimleri paylaşmak görgüsüzlüktür. Bizim dinimizde komşusu açken tok yatmak bile yoktur. Bunları bu kadar afişe etmek saçmalık. Bana göre yapılan sadece 'Bu markayı giyeceksin, bunu yiyeceksin' dayatması” demişti.
AKALIN'DAN YANIT
Bade İşçil'e ise ilk cevap ise sosyal medyayı sık kullanan şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.
Akalın, "Instagram'ın kuruluş amacına git bir bak! Yeme, içme, manzara!" diyerek ünlü oyuncuya karşılık verdi.
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