Bafra Ovası’nda hasat başladı: Rekolte 28 bin tonu bulacak

Bafra Ovası'nda pırasa hasadı başladı. Pırasa üretiminde yüksek rekolte beklentisi üreticileri umutlandırırken, bölgedeki verimin yaklaşık 28 bin ton seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada ovada toplam 7 bin dekar civarında alanda pırasa ekildiğini ifade etti. Tosuner, mevcut şartlarda dönüm başına 4–4,5 ton ürün alındığını aktararak verimin hava durumuna bağlı olarak değiştiğini hatırlattı.

Tosuner’in değerlendirmesine göre, soğuk havalar rekolteyi önemli ölçüde artırıyor. Tosuner, "Havalar soğuduktan sonra 5-6 tona çıkıyor. Bugünden hesap edersek yaklaşık 28 bin ton pırasa beklentimiz var. Havalar soğuk giderse bu rakam 35-40 bin tona kadar yükselecek" sözleriyle beklentiyi dile getirdi.

SICAKLAR ARTINCA ÜRET İMİ DE D Ü Ş ÜYOR

Pırasa tüketiminin sıcak havalarda düşüşe geçtiğine de dikkat çeken Tosuner, bu durumu şöyle özetledi:

"Havalar sıcak olunca pırasa tüketiminde düşüş oluyor. Soğuk havalarda yüzde 50 tüketiliyorsa, sıcak havalarda tüketim yüzde 10'a kadar düşüyor. Bir dönümde 7-8 ton pırasa elde edilmesi lazım. Ancak çiftçiler, '4 tonu alamıyorum' diyor."

Bölgede üretim yapan isimlerden Doğanca Mahallesi’nden Adem Kurt ise, havaların iyice soğumasıyla birlikte pırasa fiyatlarında artış beklediklerini belirterek üretici için olumlu bir tablo oluşabileceğini ifade etti.