Bafra Ovası'nda hasat başladı: Tarlada 2 TL...

Bu yıl bölgede yaklaşık 20 bin dekar alanda karpuz ve kavun ekildi. Tarlada seçme karpuzun kilosu 2 TL'den alıcı buluyor. Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Bafra Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tosuner, "Bu fiyat ne fide parasını karşılıyor ne de işçilik giderini. Bugün bir kamyon karpuz yüklemenin maliyeti 15 bin lirayı buluyor. Çiftçi zarar ediyor.

Tüm Türkiye genelinde tarım yapan çiftçilerin borçları en az 1 yıl faizsiz ertelenmeli. Devletimiz güçlüdür, bu zor günlerde çiftçiye sahip çıkacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.