Bağımlılıklarda 'akran çevresi' yüzde 80 oranında etkili

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılığa başlamanın yüzde 80 oranında akran çevresinden kaynaklandığını belirtti. Dinç, Edirne'deki ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, bağımlılık endüstrisinin özellikle gençleri hedef aldığını vurguladı.

BAĞIMLILIK YAPICI ÜRÜNLERDE CAZİP FİGÜRLER KULLANILIYOR

Gençlerin bağımlılık tuzağına çekilmesi için çeşitli yöntemlerin kullanıldığını dile getiren Dinç, “Bağımlılık yapıcı ürünlerde çocuklar ve gençler için cazip figürler, ifadeler, isimler ve renkler kullanılıyor. Aromalarla cazip hale getiriliyor” dedi.

AİLELER ÇOCUKLARINA REHBER OLMALI

Dinç, bağımlılıkla mücadelede en büyük sorumluluğun ailelerde olduğunu ifade etti. “Anne ve babaların bağımlılığa karşı çocuklarına doğru rehberlik yapmaları ve ciddi bir kontrol mekanizması kurmaları çok önemli,” diyen Dinç, çocukların sağlıklı bir akran çevresine sahip olmasının kritik rol oynadığını söyledi.

POZİTİF DİSİPLİN ÇERÇEVESİNDE TAKİP

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nde (YEDAM) süren çalışmalar hakkında da bilgi veren Dinç, “Yaptığımız araştırmada bağımlılığa başlama oranının yüzde 80'inin akran etkisiyle gerçekleştiğini gördük. Ailelerin çocuklarının arkadaş çevresini pozitif disiplin çerçevesinde takip etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.