Bağırsakları anında çalıştırıyor, kronik kabızlığa son veriyor: Kabızlığa iyi gelen 5 kür tarifi

Yayınlanma: 30.10.2024 - 11:16

Güncelleme: 30.10.2024 - 11:16

Kabızlık, sindirim sisteminde yaşanan en yaygın sorunlardan biridir ve birçok insanın hayat kalitesini olumsuz etkileyebilir. Düzensiz bağırsak hareketleri ve sert dışkı gibi semptomlarla kendini gösteren kabızlık, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve sıvı tüketimi gibi etmenlerden kaynaklanabilir. Kabızlığı hafifletmek ve sindirim sistemini düzenlemek için doğanın sunduğu bazı etkili kürler bulunmaktadır. Peki, bağırsakları anında çalıştırıp kronik kabızlığa son veren mucizevi yöntemler nelerdir? İşte, kabızlığa iyi gelen 5 kür tarifi...

KABIZLIĞA İYİ GELEN 5 KÜR TARİFİ

1. İncir ve kuru erik kürü:

İncir ve kuru erik gibi kuru meyveler, yüksek lif içerikleri sayesinde sindirim sistemini rahatlatır. Bu meyveler bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığı hafifletir.

Hazırlanışı:

2 adet kuru inciri ve 2 adet kuru eriği bir bardak suda akşamdan ıslatın. Sabah suyuyla birlikte tüketin.

Uygulama: Sabah kahvaltısından önce tüketilmesi önerilir.

2. Lahana suyu kürü:

Lahana suyu, bağırsak sağlığına iyi gelir ve kabızlığı hafifletir. Doğal detoks etkisi sayesinde bağırsakları temizler.

Hazırlanışı:

Birkaç yaprak lahanayı kaynar suda haşlayıp suyunu süzün.

Uygulama: Sabah aç karnına yarım bardak içebilirsiniz.

3. Elma ve zencefil suyu kürü:

Elma suyu, doğal lif ve pektin açısından zengindir ve sindirimi kolaylaştırır. Zencefil ise bağırsak hareketlerini teşvik ederek kabızlığa iyi gelir.

Hazırlanışı:

Bir elmayı rendeleyip suyunu çıkarın, bir parça taze zencefil rendeleyip elma suyuna ekleyin.

Uygulama: Sabah kahvaltısından önce tüketebilirsiniz.

4. Ballı ve tarçınlı sıcak su kürü:

Bal, doğal bir prebiyotiktir ve bağırsak dostu bakterilerin gelişimini destekler. Tarçın ise sindirim sistemini düzenleyerek bağırsak hareketlerini hızlandırır.

Hazırlanışı:

Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı bal ve yarım çay kaşığı tarçın ekleyin, karıştırarak için.

Uygulama: Sabahları aç karnına tüketerek bağırsakların düzenli çalışmasını destekleyebilirsiniz.

5. Keten tohumu ve su kürü:

Keten tohumu, yüksek lif içeriği ve bağırsak hareketlerini düzenleyen omega-3 yağ asitleriyle kabızlığa iyi gelen doğal bir tohumdur.

Hazırlanışı:

Bir yemek kaşığı keten tohumunu bir bardak suya ekleyip birkaç saat bekletin.

Uygulama: Sabahları aç karnına içebilirsiniz.