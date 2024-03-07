Kabızlık sorunuyla vedalaşın! İşte bağırsak problemlerine son veren etkili tarifler...
Kabızlık, hemen herkesin hayatında en az bir kez karşılaştığı ve oldukça rahatsız edici bir sorundur. Peki kabızlığı unutturacak doğal yöntemler nelerdir? İşte bağırsak problemlerine son veren etkili tarifler...
Sindirim sistemindeki dengesizlikler, yetersiz lif alımı, su tüketimindeki azalma veya hareketsiz yaşam tarzı gibi çeşitli faktörler kabızlığa neden olabilir. Bu durum, günlük aktiviteleri etkileyebilir ve genel sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Kabızlıkla başa çıkmak için lifli besinler tüketmek, yeterince su içmek, düzenli egzersiz yapmak ve stresi azaltıcı aktivitelere zaman ayırmak önemlidir. Bunların yanı sıra kabızlığa veda etmenizi sağlayacak doğal kürler de vardır. Peki kabızlığı unutturacak doğal yöntemler nelerdir? İşte bağırsak problemlerine son veren etkili tarifler...
1. Kuru meyveli marmelat tarifi:
Malzemeler:
1 kuru incir
2 kuru kayısı
2 kuru erik
Yapılışı:
Hepsini ince ince doğrayıp 1.5 çay bardağı suda haşlayın.
Üzerine 1 tatlı kaşığı keten tohumu ve tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyip karıştırın.
Bu karışım üçe bölünüp her sabah 2 bardak su ile tüketin.
2. Kabızlığa iyi gelen çay tarifi:
Malzemeler:
5 bardak su
1 tutam maydanoz
1 tutam kiraz sapı
3 poşet yeşil çay
3 adet kuru kayısı
1 limon
Yapılışı:
5 bardak suyun içine bir avuç maydanoz, 1 avuç kiraz sapı, 3 poşet yeşil çay, 3 tane kuru kayısı, bir limon suyu atarak kaynatın.
Günde 3-4 kez aralıklarla kabızlık giderici çayı tüketin.
3. Kefirli smoothie tarifi:
Malzemeler:
3 adet incir
1/2 su bardağı kefir
1 su bardağı su
Yapılışı:
3 adet inciri geceden 1 su bardağı sıcak suyu ıslayın.
Sabah incirleri ve kefiri blenderize edin.
Aç karnına tüketin.
4. Yoğurt kürü tarifi:
Malzemeler:
Yarım su bardağı yağsız yoğurt
1 şişe maden suyu
2 yemek kaşığı limon suyu
Yarım çay kaşığı nane
Yapılışı:
Yarım su bardağı yağsız yoğurt derin bir kap içerisine koyulur.
Yoğurdun üzerine 1 şişe maden suyu dökülür ve maden suyu ile yoğurt güzelce çırpılır.
Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı limon suyu ile yarım çay kaşığı kuru nane ilave edilir.
Bütün malzemeler güzelce karıştırıldıktan sonra, su bardağına alınarak içilir.
5. Fıstıklı ıspanak salatası tarifi:
Malzemeler:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 yemek kaşığı tuzlu fıstık
2 diş sarımsak
500 gram ıspanak
Tuz
Taze çekilmiş karabiber
Yapılışı:
Bir tavada zeytinyağını ısıtın.
Fıstıkları altın rengi oluncaya kadar kavurun.
Fıstıkları bir tabağa çıkarıp kenara alın.
Tavaya ince doğranmış sarımsakları ilave edip karıştırın.
Ispanakları iyice yıkayın ve iri iri doğrayıp ekleyin.
Hafif diri kalacak şekilde orta ateşte pişirin.
Fıstıkları ekleyip 2 daha dakika pişirip, tuz ve karabiberle tatlandırıp tüketin.
6. Enginar çorbası tarifi:
Malzemeler:
4 çanak enginar
1 kuru soğan
1 patates
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yarım limon suyu
Terbiye malzemeleri:
1 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı un
1 yumurta sarısı
Yapılışı:
Soğanı yemeklik doğrayıp soteleyin.
İçine iri iri doğradığımız çanak enginarları, patatesleri, tuzu ve limon suyunu ekleyin.
Tencereye malzemelerin üstüne çıkacak kadar su ekleyip ağzını kapatın.
Kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin.
Sebzeler pişip yumuşayınca blenderdan geçirin.
Terbiyesi için tüm malzemeleri çırpın ve tencereye ekleyip karıştırın.
Üzerine kıyılmış dereotu ekleyip tüketin.
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