Bağışıklığı zırh gibi koruyan doğal antibiyotik: Kuşburnuna sadece 3 adet eklemek yeterli...

Limon ve portakaldan yaklaşık 40 kat daha fazla C vitamini barındıran kuşburnu, soğuk algınlığına karşı en güçlü savunma mekanizmalarından biri. Ancak viral enfeksiyonların vücuda yayıldığı, ateş ve halsizliğin baş gösterdiği durumlarda kuşburnu tek başına yeterli olmaz. Demliğe eklenen birkaç adet "karanfil" tomurcuğu bu çayı adeta ilaca dönüştürür. Karanfilin tıbbi gücü, yapısındaki "öjenol" adı verilen ve modern diş hekimliğinde bile lokal anestezi olarak kullanılan uçucu yağdan gelir.

Bu iki bitkinin sıcak suda buluşması, vücutta muazzam bir sinerji yaratır. Kuşburnu, içerdiği antioksidanlarla bağışıklık hücrelerini uyararak virüslere karşı savaşması için desteklerken; karanfilden suya geçen öjenol maddesi kanda dolaşan iltihap hücreleri doğrudan parçalar ve vücuttan ter/idrar yoluyla atar. Ayrıca karanfilin spazm çözücü etkisi, inatçı kış öksürüklerinde göğüs kafesinde oluşan o ağır baskıyı ve kas ağrılarını kısa sürede dindirir.

DOĞRU DEMLEME YÖNTEMİ İLE HAZIRLANMALI

Bu güçlü etkinin aktif hale gelebilmesi için, tıpkı ıhlamurda olduğu gibi "doğru demleme" kuralına harfiyen uyulmalı. Kuşburnu meyvelerinin bütün halinde atılması yerine, içindeki şifalı çekirdeklerin suya karışabilmesi için hafifçe ezilmesi veya havanda çatlatılması önerilir. Kaynamış ve ocaktan alınmış bir bardak suyun içine, çatlatılmış bir tatlı kaşığı kuşburnu ve tam tepesi kırılmamış 3 adet karanfil eklenerek ağzı kapalı şekilde 15 dakika demlenmesi gerekir. Gün içinde şekersiz olarak tüketilecek 2 fincan, en ağır gripleri bile hızla geriletir.