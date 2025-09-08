Bağışıklığınızı güçlendirerek mevsimin tadını çıkarın: Sonbaharda sağlıklı kalmanızı sağlayacak 7 beslenme önerisi

Sonbahar ayları; serinleyen hava, azalan gün ışığı ve değişen doğa ile birlikte metabolizmamız üzerinde de etkili olur. Bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirmek, enerji seviyesini korumak ve mevsim hastalıklarından korunmak için dengeli bir beslenme programı büyük önem taşır. Özellikle vitamin ve mineral yönünden zengin besinler tüketmek, sağlıklı bir kışa hazırlık için kritik rol oynar. Peki, bu mevsimde bağışıklık sistemini güçlendirecek tavsiyeler nelerdir? İşte, sonbaharda sağlıklı kalmanızı sağlayacak 7 beslenme önerisi...

SONBAHARDA SAĞLIKLI KALMANIZI SAĞLAYACAK 7 BESLENME ÖNERİSİ

1. Mevsim meyvelerine yer verin

Elma, armut, nar, üzüm ve mandalina gibi sonbahar meyveleri vitamin ve antioksidan açısından zengindir.

Günde 2-3 porsiyon meyve tüketerek bağışıklığınızı destekleyebilirsiniz.

2. Sebzelerin gücünden faydalanın

Brokoli, karnabahar, havuç ve kabak gibi sebzeler C vitamini ve lif açısından oldukça değerlidir.

Çorba, fırın yemekleri ve salatalarda bol bol kullanın.

3. Bağışıklığı güçlendiren baharatlar kullanın

Zerdeçal, zencefil, karabiber ve tarçın sonbaharda vücudu hastalıklara karşı korur.

Çaylarınıza veya yemeklerinize ekleyerek tüketebilirsiniz.

4. Omega-3 kaynaklarına yer açın

Balık, ceviz, keten tohumu gibi omega-3 zengini besinler hem kalp sağlığını destekler hem de iltihaplanmayı azaltır.

Haftada en az 2 kez balık tüketmeye özen gösterin.

5. Bitki çaylarıyla sıcak kalın

Ihlamur, adaçayı, kuşburnu ve yeşil çay hem bağışıklığı destekler hem de soğuk havalarda içinizi ısıtır.

Şeker eklemeden tüketmeniz daha sağlıklıdır.

6. Su tüketimini ihmal etmeyin

Havanın soğumasıyla birlikte su içme isteği azalabilir. Ancak günlük en az 2 litre su içmek vücudun dengesi için çok önemlidir.

Suyunuza limon dilimleri veya tarçın ekleyerek daha keyifli hâle getirebilirsiniz.

7. Probiyotiklere yer verin

Yoğurt, kefir ve turşu gibi probiyotik besinler sindirim sistemini düzenler ve bağışıklığı destekler.

Her gün en az 1 porsiyon probiyotik içeren besin tüketmeye çalışın.