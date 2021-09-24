Bağışıklık Sistemi Nedir? Güçlendirmek için neler yapabiliriz?

24 Eylül 2021 Cuma, 00:00

Bağışıklık sistemi, hastalıklara sebep olan virüslere karşı vücudumuzun savunma geliştirmesini sağlayan ve enfeksiyonlardan koruyan karmaşık bir hücre ve protein ağıdır. Vücudumuza giren agresif mikroplarla savaşan bağışıklık sistemi etkinliğini yerine getirmediği ve zayıfladığı durumlarda hastalanmamıza neden olan hayati bir role sahiptir. Bünyemizde aktif hale gelen ve vücudumuzda değişikliğe neden olabilecek bakteri, virüs ve parazitlerin etkinliğini yitirmesini sağlamak ve vücuttan uzaklaştırmak, kanser hücreleriyle savaşmak, enfeksiyonu önlemek ve sınırlandırmak gibi fonksiyonlar bağışıklık sisteminin ana görevlerinden kabul edilir.

Bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu gösteren belirtiler nelerdir?

Güçlü bir bağışıklık sistemi, uzun ve sağlıklı bir yaşam için en önemli faktörlerden biridir. Bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla bünye enfeksiyonlara daha yatkın bir hale gelir. Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin hastalığa yakalanma sıklığı artarken, tedavi süreleri ise daha uzun ve zor olur. Güçlü bağışıklık sistemine sahip olan kişilerin hastalanmasına neden olmayacak zararlı mikroplar ve virüsler bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için hastalanma riski oluşturur. Cilt enfeksiyonları, zatürre, menenjit, bronşit gibi enfeksiyonların daha sık görülme ve tekrarlama ihtimali daha fazladır. Bağışıklık sisteminin vücuttaki sağlıklı dokulara saldırdığı otoimmün hastalıklar, bebek ve çocuklarda gelişim yavaşlığı, kansızlık, sıklıkla yaşanan sindirim problemleri, iç organların iltihaplanması gibi sorunlar bağışıklık sisteminin zayıf olduğunun belirtilerindendir. Bağışıklık hücrelerinin fonksiyonunu değerlendirebilmek için temel kan testi yaptırılabilir.

Bağışıklık sistemi için etkili olan yaşam tarzı faktörleri nelerdir?

Yaşam tarzınızda yapacağınız değişiklikler daha sağlıklı bir hayat sürmenize ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olur. Yediğiniz besinlerin hijyenine dikkat etmek; sık ve doğru şekilde ellerinizi yıkamak, sağlınızı zararlı mikroplardan korumanın en etkili yöntemlerindendir. Düzenli egzersiz yaparak bağışıklık sistemi fonksiyonunuzu tetikleyip, güçlendirebilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Su içmek de bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olan önemli faktörlerden biridir. Günlük hayatı etkileyecek düzeyde kaygı seviyesinin yüksek olması ve stresi yönetememek; iştahsızlık, uyku sorunları gibi problemler yaşanmasına neden olur. Stres hem vücut sağlığını hem de zihinsel sağlığı olumsuz yönde etkiler aynı zamanda bağışıklık sistemini düşüren nedenlerden biridir. Sigara tüketimi, dengesiz beslenme Hava kirliliğine sebep olan partiküller gibi çevresel toksinler ve aşırı alkol tüketimi gibi faktörler de enfeksiyonlara karşı vücudun savunma sisteminin zayıflamasının nedenlerindendir.

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayan besinler

C vitamini bakımından zengin: bağışıklık sistemi fonksiyonunun düzenlenmesi ve sürdürülmesini sağlayan E vitaminini içeren, bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı, antioksidan değeri yüksek besinler:

- Portakal, limon, greyfurt, mandalina gibi narenciye meyveleri; kırmızı dolmalık biber, taze kuşburnu, yeşil biber, kivi, yaban mersini, enginar, karnabahar, brokoli, domates, ıspanak, tere, roka, maydanoz, dere otu, sarımsak, soğan, zencefil, zerdeçal, zeytin yağı, balık yağı, bitter çikolata, yeşil çay, badem, ceviz, ay çiçeği tohumları, fındık, yoğurt, kefir, karalahana, avokado, tam tahıllar, bal.