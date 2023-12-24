Bağlanmak istemedikleri çok net: Aşkın ciddiyetine 'dur' diyebilen 3 burç!
Bazı burçlar bağlılık konusunda kendilerini bulmakta zorlanabilir. Her burcun ilişkilere farklı bir açılardan yaklaşması, bazılarının bağlılık duygusunu daha sıkı hissetmelerine ve ifade etmelerine neden olurken diğerleri için bu konu daha karmaşık bir hal alabilir. İşte bağlanmakta zorluk yaşayan 3 burç!
Bazı burçlar bbir ilişki içinde olmak ister fakat bağlılık gibi tam bir anlaşmaya yanaşamaz. İşte bağlı bir ilişki içinde yer lamayan 3 burç!
BOĞA
Boğa burcu, ilişkilerinde açık ve dürüst bir tutum benimsemiştir. Bu dönemde, ilişkinin başında niyetlerini net bir şekilde ifade etmek istiyor. Bağlılık konusunda isteksiz olmalarına rağmen, karşılarındaki kişiye açık bir hatırlatma yaparak ilişkinin kurallarını belirlemeyi tercih ediyor.
BAŞAK
Başak burcu, gelgitlerin değiştiği bir dönemde, duygusal sorumluluk almak istemiyor. Arkadaşlığı seviyorlar ancak tam anlamıyla bağlanmak istemiyor. Son ilişkilerinin ardından kalplerini iyileştirme sürecinde olduklarını hisseden başak burcu bu dönemde gelecekteki bir ilişkide bağlılık olmadan bir arkadaşlığın tadını çıkarmak istiyor.
AKREP
Akrep burcu, yoğun ve yoğun bir dönem geçiriyor. Aşkın zaman ve çaba gerektirdiğini bilen akrep burcu bu dönemde sadece karşılıksız bir aşkı yönetebileceklerini düşünüyor.
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