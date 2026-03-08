Bahar aylarında alerjiyle baş etmenin yolları: Polenlere karşı ne yapılmalı?

Bahar aylarında ağaç, çimen ve çiçeklerden yayılan polenler, alerjisi olan kişilerde bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine neden olabiliyor. Bu durum halk arasında saman nezlesi olarak da bilinen alerjik rinitin ortaya çıkmasına yol açıyor. Ancak günlük yaşamda alınabilecek bazı önlemler, alerji belirtilerinin hafiflemesine yardımcı olabiliyor.

POLEN ALERJİSİNİN EN YAYGIN BELİRTİLERİ

Polen alerjisi genellikle soğuk algınlığıyla karıştırılabiliyor. Ancak belirtiler uzun süre devam edebiliyor. En sık görülen belirtiler şunlar:

Sürekli hapşırma

Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı

Gözlerde kaşıntı, kızarıklık ve sulanma

Boğaz kaşıntısı

Halsizlik ve baş ağrısı

Bu belirtiler özellikle sabah saatlerinde ve rüzgârlı günlerde daha yoğun hissedilebiliyor.

POLENLERDEN KORUNMAK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Bahar aylarında polen yoğunluğu arttığında bazı günlük alışkanlıkları değiştirmek fayda sağlayabiliyor. Uzmanların önerdiği önlemler arasında şunlar yer alıyor:

Polen yoğunluğunun yüksek olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmamaya çalışmak

Dışarıdan geldikten sonra kıyafetleri değiştirmek ve duş almak

Ev ve araba camlarını uzun süre açık bırakmamak

Güneş gözlüğü kullanarak gözleri korumak

Evde hava temizleyici cihazlardan yararlanmak

Bu basit önlemler polenle teması azaltarak belirtilerin hafiflemesine yardımcı olabiliyor.

BESLENME VE YAŞAM TARZI DA ETKİLİ OLABİLİR

Bağışıklık sistemini destekleyen bir beslenme düzeni de alerji belirtilerinin daha hafif geçmesini sağlayabiliyor. Özellikle C vitamini açısından zengin meyve ve sebzelerin tüketilmesi, vücudun savunma mekanizmasını güçlendirebiliyor.

Ayrıca düzenli uyku, stresin azaltılması ve bol su tüketimi de alerjik reaksiyonların kontrol altına alınmasına katkı sağlayabiliyor.