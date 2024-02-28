Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:51

Güncelleme: 28.02.2024 - 12:51

Show'un yeni dizisi Bahar'ın genç oyuncularından Alisa Sezen Sever'in yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Bahar dizisinde Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar'ın kızı olan Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever'in hangi dizi ve filmlerde yer aldığı araştırılıyor. Peki, Bahar dizisinde Demet Evgar'ın kızı Umay kimdir? Alisa Sezen Sever kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

ALİSA SEZEN SEVER KİM?

1 Temmuz 2006 yılında doğan Alisa Sezen Sever; Tozkoparan İskender: Gölge, Hayatımın Rolü, Evli ve Öfkeli, Sipahi, Keske Hiç Büyümeseydik, Tozkoparan Iskender: 1071, Sahipli, Güllerin Savaşı, Fatih Harbiye, Muhteşem Yüzyıl, Hayatımın Rol, Sipahi ve Kahireli Palas gibi dizi ve filmlerde oynadı.

2022 yılında Show'da yayımlanan Sipahi isimli dizi ile kendini tanıttı.