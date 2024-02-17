Bahar dizisinin Timur'u Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Bahar dizisinde Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'ın yaşamı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bahar dizisinin Timur'u Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 18:26
Bahar dizisinin Timur'u Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
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Yargı dizisinde canlandırdığı Pars karakteri ile kendini tanıtan Mehmet Yılmaz Ak'ın kim olduğu merak ediliyor. Show Tv'nin yeni dizisi Bahar'da Demet Evgar'ın kocası Timur karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'ın kaç yaşında ve nereli olduğu, hangi dizi ve filmlerde oynadığı merak ediliyor. Peki, Bahar dizisinin Timur'u Mehmet Yılmaz Ak kimdir? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

MEHMET YILMAZ AK KİMDİR?

Mehmet Yılmaz Ak, 8 Şubat 1986 tarihinde Diyarbakır'da doğan Türk oyuncu ve oyun yazarıdır. Altı çocuklu bir ailenin en küçük üyesidir. Yükseköğrenimine Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde başlamış, ancak daha sonra bu eğitimini yarıda bırakarak Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümüne girmiş ve buradan mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarında "Tiyatro Non" adlı topluluğu kurmuştur.

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Mehmet Yılmaz Ak, çeşitli özel tiyatrolarda oyunculuk yapmıştır. Ayrıca, yazdığı "5. Basamak" adlı oyunu ile 2008 yılında Mitos Yayınları Oyun Yazma Yarışması'nda mansiyon ödülü almıştır.

Dizi oyunculuğuna "Ben de Özledim" dizisiyle adım atan Ak, daha sonra "İçerde", "Çukur", "Ramo", "Dudullu Postası", "Hakan: Muhafız", "Halka", "Kurşun" ve "Ya İstiklal Ya Ölüm" gibi dizilerde yer almıştır. 2021-2023 yılları arasında "Yargı" adlı Türk televizyon dizisinde "Savcı Pars" karakteriyle ön plana çıkmıştır.

MEHMET YILMAZ AK HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Unutursam Fısılda - İcra memuru

Nekro - İhsan

Kırık Kalpler Bankası - Serkan

Anons - Şoför Behçet

Buğday

Peri Ağzı Olmayan Kız - Kemal

Bana Karanlığını Anlat

MEHMET YILMAZ AK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Ben de Özledim - Temizlikçi

Yalan Dünya

İçerde - Yaşar

Çukur - Ersoy

Halka - Çağatay Erkmen

Kurşun - Vural

Ya İstiklal Ya Ölüm - Arman Pandikyan

Ramo - Mazhar Aslan

Yargı - Pars Seçkin

Bahar - Timur Yavuzoğlu

Dudullu Postası - Latif

Hakan: Muhafız - Tekin

Fatma - Bayram Karadağ


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