Bahar dizisinin Nevra'sı Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Show'un yeni dizisi Bahar'da Nevra Yavuzoğlu karakterine hayat veren Hatice Aslan'ın kim olduğu merak ediliyor. Hatice Aslan yaşamı, nereli ve kaç yaşında olduğu; hangi dizi, film ve tiyatrolarda yer aldığı araştırılıyor. Peki, Bahar dizisinin Nevra'sı Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Hatice Aslan'ın yaşamı merak ediliyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan Hatice Aslan Show Tv'de yayımlanmaya başlayan Bahar dizisinde yer almaya başladı. Bunun üzerine yurttaşlar ünlü oyuncunun yaşamını merak ediyor. Peki, Bahar dizisinin Nevra'sı Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
HATİCE ASLAN KİMDİR?
Hatice Aslan, 20 Şubat 1962 tarihinde Sivas'ta doğan Türk oyuncudur. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak yer almıştır. Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizilerindeki rolleri ve Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filminde canlandırdığı karakterle tanınmaktadır.
Hatice Aslan, Sivas'ta doğmuş olup, Sivas Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro bölümünde eğitim görmüştür. 1983-1984 sezonunda Nezihe Araz'ın yazdığı "Bozkır Güzellemesi" adlı oyunda Gülizar karakterini canlandırarak tiyatro kariyerine başlamıştır. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na dönmüş ve Türk televizyonlarında yayımlanan Ferhunde Hanımlar dizisindeki Necla karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.
2008 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanmış ve çeşitli oyunlarda sahne almıştır. Aynı zamanda Türk televizyon dizilerinde de oyunculuk yapmıştır. Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" adlı filminde Hacer karakterini canlandırarak 7. River Run Uluslararası Film Festivali’nde, 2. Yeşilçam Ödülleri’nde ve 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır. Ayrıca, Mustafa Nuri Sezer'in yönettiği "Vücut" filmiyle de 18. Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür.
HATİCE ASLAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
Üç Maymun
Kıskanmak
Şark Oyunları
Anadolu Leoparı
Kurak Günler
Annesinin Kuzusu
YakındaDerûn
HATİCE ASLAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Elif'in Rüyaları
Deli Balta
Ferhunde Hanımlar
Kınalı Kar
Hürrem Sultan
Hırçın Menekşe
En Son Babalar Duyar
Güzel Günler
Düğün Şarkıcısı
Masumlar
Samanyolu
Lale Devri
Bugünün Saraylısı
Ayrılsak da Beraberiz
Mayıs Kraliçesi
Adı: Zehra
Bir Deli Rüzgar
Kuzgun
Zümrüdüanka
Cam Tavanlar
Annemizi Saklarken
Ya Çok Seversen Füsun Arcalı
Adım Farah
Bahar
HATİCE ASLAN HANGİ TİYATROLARDA OYNADI?
Bozkır Güzellemesi: Nezihe Araz
Karacaoğlan: Dinçer Sümer
Osmancık (oyun): Tarık Buğra
Yaşasın Tiyatro: Sönmez Atasoy
Erkek Arkadaş: Sandy Wilson
Kıskanç (oyun): Recep Bilginer
İki Kova Su: A.E. Gredianus
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Haldun Taner
Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası: William Shakespeare
Pof'la Paf: Ergun Sav
Barbaros Hayrettin (oyun): Fazıl Hayati Çobanlıoğlu
Vatan Diye Diye: Necati Cumalı
Çamaşırhane: D.Durvin\H.Prevest
Hüzün Coşkusu Altındağ: Yaşar Seymen\Adem Atar
Savaş Baba: Yakovos Kambanellis
Azizname'95: Aziz Nesin
Gergedan (oyun) - Eugène Ionesco
Küçük Adam Ne Oldu Sana: Hans Fallada
Kaygusuz Abdal: Sevgi Soysal
Ölümsüzler: Melih Cevdet Anday
Pornografi (oyun): Simon Stephens
Hepimizin Öyküsü Aynı (oyun): Dario Fo
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