Bahar dizisinin Nevra'sı Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Show'un yeni dizisi Bahar'da Nevra Yavuzoğlu karakterine hayat veren Hatice Aslan'ın kim olduğu merak ediliyor. Hatice Aslan yaşamı, nereli ve kaç yaşında olduğu; hangi dizi, film ve tiyatrolarda yer aldığı araştırılıyor. Peki, Bahar dizisinin Nevra'sı Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 18:53
Bahar dizisinin Nevra'sı Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
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Hatice Aslan'ın yaşamı merak ediliyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan Hatice Aslan Show Tv'de yayımlanmaya başlayan Bahar dizisinde yer almaya başladı. Bunun üzerine yurttaşlar ünlü oyuncunun yaşamını merak ediyor. Peki, Bahar dizisinin Nevra'sı Hatice Aslan kimdir? Hatice Aslan kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

HATİCE ASLAN KİMDİR?

Hatice Aslan, 20 Şubat 1962 tarihinde Sivas'ta doğan Türk oyuncudur. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanatçı olarak yer almıştır. Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizilerindeki rolleri ve Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filminde canlandırdığı karakterle tanınmaktadır.

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Hatice Aslan, Sivas'ta doğmuş olup, Sivas Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro bölümünde eğitim görmüştür. 1983-1984 sezonunda Nezihe Araz'ın yazdığı "Bozkır Güzellemesi" adlı oyunda Gülizar karakterini canlandırarak tiyatro kariyerine başlamıştır. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na dönmüş ve Türk televizyonlarında yayımlanan Ferhunde Hanımlar dizisindeki Necla karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

2008 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanmış ve çeşitli oyunlarda sahne almıştır. Aynı zamanda Türk televizyon dizilerinde de oyunculuk yapmıştır. Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" adlı filminde Hacer karakterini canlandırarak 7. River Run Uluslararası Film Festivali’nde, 2. Yeşilçam Ödülleri’nde ve 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır. Ayrıca, Mustafa Nuri Sezer'in yönettiği "Vücut" filmiyle de 18. Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür.

HATİCE ASLAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

Üç Maymun

Kıskanmak

Şark Oyunları

Anadolu Leoparı

Kurak Günler

Annesinin Kuzusu

YakındaDerûn

HATİCE ASLAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Elif'in Rüyaları

Deli Balta

Ferhunde Hanımlar

Kınalı Kar

Hürrem Sultan

Hırçın Menekşe

En Son Babalar Duyar

Güzel Günler

Düğün Şarkıcısı

Masumlar

Samanyolu

Lale Devri

Bugünün Saraylısı

Ayrılsak da Beraberiz

Mayıs Kraliçesi

Adı: Zehra

Bir Deli Rüzgar

Kuzgun

Zümrüdüanka

Cam Tavanlar

Annemizi Saklarken

Ya Çok Seversen Füsun Arcalı

Adım Farah

Bahar

HATİCE ASLAN HANGİ TİYATROLARDA OYNADI?

Bozkır Güzellemesi: Nezihe Araz 

Karacaoğlan: Dinçer Sümer 

Osmancık (oyun): Tarık Buğra 

Yaşasın Tiyatro: Sönmez Atasoy 

Erkek Arkadaş: Sandy Wilson 

Kıskanç (oyun): Recep Bilginer 

İki Kova Su: A.E. Gredianus 

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Haldun Taner 

Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası: William Shakespeare 

Pof'la Paf: Ergun Sav 

Barbaros Hayrettin (oyun): Fazıl Hayati Çobanlıoğlu 

Vatan Diye Diye: Necati Cumalı 

Çamaşırhane: D.Durvin\H.Prevest 

Hüzün Coşkusu Altındağ: Yaşar Seymen\Adem Atar 

Savaş Baba: Yakovos Kambanellis 

Azizname'95: Aziz Nesin 

Gergedan (oyun) - Eugène Ionesco 

Küçük Adam Ne Oldu Sana: Hans Fallada

Kaygusuz Abdal: Sevgi Soysal

Ölümsüzler: Melih Cevdet Anday

Pornografi (oyun): Simon Stephens 

Hepimizin Öyküsü Aynı (oyun): Dario Fo 


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