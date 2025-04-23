'Bahar' dizisinde flaş ayrılık, Nihal Yalçın diziye veda ediyor

Yayınlanma: 23.04.2025 - 10:42

Güncelleme: 23.04.2025 - 10:42

Salı akşamlarının sevilen dizisi “Bahar”, yeni bir değişiklik olmazsa 3. sezonuyla ekran yolculuğuna devam edecek. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, Deniz Akçay’ın kaleme aldığı ve Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu dizi, yayınlandığı iki sezon boyunca geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

RENAN BİLEK VE SEFA TANTOĞLU KONUK OLUYOR

Bu akşam ekrana gelecek bölümde başarılı tiyatro oyuncuları Renan Bilek ve Sefa Tantoğlu diziye konuk olacak. İzleyiciyi sürükleyici gelişmelerin beklediği bölümde önemli bir değişiklik yaşanacak: dizide zaman atlaması gerçekleşecek.

NİHAL YALÇIN VEDA EDİYOR, YENİ BİR OYUNCU GELİYOR

Dizinin sevilen karakterlerinden Efsun’a hayat veren Nihal Yalçın, bu bölümle birlikte ekibe veda edecek. Yalçın’ın ayrılığıyla birlikte, diziye henüz ismi açıklanmayan yeni bir oyuncunun katılması planlanıyor. Yeni karakterin projeye nasıl bir renk katacağı şimdiden merak konusu.

Diziyle ilgili gelişmeler ve yeni sezon detayları önümüzdeki günlerde netleşe