Yayınlanma: 11.03.2025 - 11:00

Güncelleme: 11.03.2025 - 11:00

Devrim Kabacaoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Başarılı oyuncu, başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı, Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar’da Doktor Uğur karakterine hayat veriyor. Peki, Bahar dizisinin Doktor Uğur Aydın'ı Devrim Kabacaoğlu kimdir? Devrim Kabacaoğlu kaç yaşında, nereli? Devrim Kabacaoğlu diziden mi ayrılıyor? İşte, ayrıntılar...

DEVRİM KABACAOĞLU KİMDİR?

Devrim Kabacaoğlu, 8 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını yine İstanbul’da sürdüren Kabacaoğlu, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

Kariyerine Başlangıç ve Yer Aldığı Projeler

Devrim Kabacaoğlu, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlamış, ardından sinema ve dizi dünyasına adım atmıştır.

Yer Aldığı Sinema Filmleri

Buğday Tanesi

Hayatla Barış

Oynadığı Dijital Platform Yapımları

Yakamoz S-245

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?

Zeytin Ağacı

Prens

Televizyon Dizileri

Kuruluş Osman

Bahar (Doktor Uğur Aydın karakteriyle)

DEVRİM KABACAOĞLU BAHAR DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Bahar dizisinde Uğur karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu’nun, 38. bölüm itibarıyla projeye veda edeceği öğrenildi.