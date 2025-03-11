Bahar dizisinin Doktor Uğur Aydın'ı Devrim Kabacaoğlu kimdir? Devrim Kabacaoğlu kaç yaşında, nereli? Devrim Kabacaoğlu diziden mi ayrılıyor?
Bahar dizisinin Doktor Uğur Aydın'I Devrim Kabacaoğlu'nun kim olduğu yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Bahar dizisinin Doktor Uğur Aydın'ı Devrim Kabacaoğlu kimdir? Devrim Kabacaoğlu kaç yaşında, nereli? Devrim Kabacaoğlu diziden mi ayrılıyor?
Devrim Kabacaoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Başarılı oyuncu, başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı, Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar’da Doktor Uğur karakterine hayat veriyor. Peki, Bahar dizisinin Doktor Uğur Aydın'ı Devrim Kabacaoğlu kimdir? Devrim Kabacaoğlu kaç yaşında, nereli? Devrim Kabacaoğlu diziden mi ayrılıyor? İşte, ayrıntılar...
DEVRİM KABACAOĞLU KİMDİR?
Devrim Kabacaoğlu, 8 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını yine İstanbul’da sürdüren Kabacaoğlu, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.
Kariyerine Başlangıç ve Yer Aldığı Projeler
Devrim Kabacaoğlu, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlamış, ardından sinema ve dizi dünyasına adım atmıştır.
Yer Aldığı Sinema Filmleri
Buğday Tanesi
Hayatla Barış
Oynadığı Dijital Platform Yapımları
Yakamoz S-245
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?
Zeytin Ağacı
Prens
Televizyon Dizileri
Kuruluş Osman
Bahar (Doktor Uğur Aydın karakteriyle)
DEVRİM KABACAOĞLU BAHAR DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Bahar dizisinde Uğur karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu’nun, 38. bölüm itibarıyla projeye veda edeceği öğrenildi.
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