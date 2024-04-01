'Bahar' dizisine Rengin’in eski eşi geliyor

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” her hafta en çok izlenen dizi olarak dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor, fenomen diziye yeni bir karakterin geleceği duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 11:43
'Bahar' dizisine Rengin’in eski eşi geliyor
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"Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer almayı başardı.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel ve Hatice Aslan’ı buluşturan MF Yapım imzalı dizinin Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Deniz Sarıkaş’tan oluşan genç kadrosu da beğeniyle izleniyor.

Dizinin Salı akşamı ekrana gelecek bölümüne gelen sürpriz misafirin tüm dengeleri değiştireceği ve Bahar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağı açıklanmıştı.

Diziye gelecek yeni oyuncunun Rengin’in (Ecem Özkaya) eski eşi olacağı ortaya çıktı. Can Wallece karakterine hayat verecek oyuncu ise Fehmi Karaarslan olduğu duyuruldu. Başarılı tiyatro oyuncusu yakın zamanda "Kirli Sepeti" dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı.


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