Bahar'ın kadrosuna iki yeni isim dahil oluyor... İşte kadrodaki sürpriz isimler!

Yayınlanma: 27.03.2024 - 15:49

Güncelleme: 27.03.2024 - 15:49

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi, seyircinin büyük beğenisini kazanmış ve reytinglerde üst sıralara yerleşmişti. Şimdiyse, kadrosuna iki yeni ismin katılmasıyla heyecanı daha da artıracak.

Salı akşamları ekranlara gelen ve izleyicileri büyüleyen “Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?” dizisi, Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı senaryo ve Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliği ile dikkat çekiyor.

Dizinin kadrosuna katılan yeni isimler, izleyiciler arasında merakla bekleniyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Derya Baykal'ın kızı ünlü oyuncu Ferhan Şensoy, uzun bir aranın ardından tekrar ekranlara dönerek diziye renk katacak.

Buna ek olarak, dizinin yeni karakteri Rüzgâr'ı canlandıracak yetenekli genç oyuncu Deniz Sarıkaş da seyirciyle buluşacak. Umay (Alisa Sezen Sever) ve Parla (Sena Kalıp) karakterleri, Rüzgâr ile tanışacak ve üçlünün yaşayacağı yeni maceralar seyirciyi ekrana kilitleyecek.