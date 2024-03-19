Bahar dizisindeki 'Cerraam' sahnesinin kamera arkası ortaya çıktı

Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:37

Güncelleme: 19.03.2024 - 10:38

Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı 'Bahar' dizisi, Show TV'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

O SAHNE DOĞAÇLAMAYMIŞ

Dizinin sosyal medyada gündem olan "Ne oldu cerraam" sahnesinin kamera arkası yayınlandı. Yayınlanan video ile sahnenin doğaçlama olduğu ortaya çıktı.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin senaryosunu Ayça Üzüm kaleme alıyor.

MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.