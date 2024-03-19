Bahar dizisindeki 'Cerraam' sahnesinin kamera arkası ortaya çıktı
Show TV'de yayınlanan 'Bahar' dizisinin sosyal medyada gündem olan "Ne oldu cerraam" sahnesinin kamera arkası izleyicilerle paylaşıldı.
Başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı 'Bahar' dizisi, Show TV'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
O SAHNE DOĞAÇLAMAYMIŞ
Dizinin sosyal medyada gündem olan "Ne oldu cerraam" sahnesinin kamera arkası yayınlandı. Yayınlanan video ile sahnenin doğaçlama olduğu ortaya çıktı.
Çok sevilen “cerraam” sahnesinin kamera arkasına bakın çabuk! ??#Bahar @showtv @mfyapimtv pic.twitter.com/P9olnHy07B— Bahar (@dizibahar) March 18, 2024
Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin senaryosunu Ayça Üzüm kaleme alıyor.
MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.
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