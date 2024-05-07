Demet Evgar, 'Bahar'ın yeni bölümünün neden yayımlanmayacağını açıkladı

Yayınlanma: 07.05.2024 - 16:50

Güncelleme: 07.05.2024 - 16:50

Bu hafta yayınlanması planlanan "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisinin yeni bölümü, izleyicilerle buluşamayacak. Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Yolculuğumuzda bize güç veren ve ilham olan değerli izleyicilerimiz, bu akşam tekrar bölümümüzle yayındayız" ifadelerine yer verildi.

Dizinin başrol oyuncusu Demet Evgar, Instagram'da paylaştığı bir video ile izleyicilere seslendi. Evgar'ın sözleri şöyle:

"Bahar'ın sevgili izleyicileri! Bizi her hafta seyretmeyi iple çektiğinizin farkındayım. İnanın bizim de sizinle o hafta çektiğimiz bölümleri buluşturmak için çok büyük bir heyecan içinde oluyoruz. Eminim bütün diziler öyle... Çünkü Türkiye'de maalesef bu uzun sürelerde çalışmak çok zor koşullarda mümkün olabiliyor. Mucize gibi bir şey aslında... Haftanın altı günü 14-15 saatlerde çalışıyor. Yani bunun hastalığı var sağlığı var, binbir türlü hali var. O yüzden lütfen anlayışınıza sığınıyoruz."

"Yorumlarınızdan sizin de biraz hayal kırıklığı içerisinde olduğunuzu anlıyorum. İnanın biz de sizinle o hafta çektiğimiz bölümleri paylaşmak için can atıyoruz. En az sizin kadar o hafta çok büyük heyecan duyuyoruz. Belirli bir kalitede yapmaya çalıştığında da bazen küçük aksaklıklar bir sonraki bölümü sizlerle buluşmasını engelleyebiliyor."

"Çok önemli değil ama bir oyuncu arkadaşımızın böyle küçük bir rahatsızlığı sonucu bir hafta rötarlı buluşacağız, idare edin artık lütfen. Aslında diziler bu kadar uzun süreli olmamış olsaydı zaten çok büyük bir bölümünü çekmiştik size söyleyeyim. Ay çok da tatlı bir bölüm olmuştu, şöyle çektiğimiz sahneleri bir düşünüyorum da...

Gerçekten her hafta yorumlarınızı o kadar büyük bir hevesle bekliyoruz. Böyle çocuk heyecanıyla çekiyoruz ki ne olur anlayışla karşılayın. Yani böyle çok kötü bir şey yapmışız gibi yorumları okuyunca böyle biraz şey oldum yani... Sevgiler, saygılar efendim."

