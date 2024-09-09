Yayınlanma: 09.09.2024 - 11:13

Güncelleme: 09.09.2024 - 11:13

Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak’ın yer aldığı 'Bahar' dizisinin yeni sezon çekimleri başladı.

MF Yapım imzalı dizi, ikinci sezonuyla yakında ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt otururken, senaryosunu Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor.

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor. Ayrıca yeni sezonda Büşra Pekin “Süreyya” karakteriyle, Elçin Afacan ise “Eylem” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin yeni sezon ilk bölümünün 17 Eylül'de izleyicilerle buluşması planlanıyor.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Bahar ve Timur’un mahkemesinde beklenmedik bir delil ortaya çıkarak ortalığı karıştırdı. Bahar’ın uzun süredir herkesten sakladığı hastalığı da sonunda açığa çıktı. Nevra, başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışırken, Timur geçmişin sırlarının gün yüzüne çıkmasıyla sarsıldı. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım istedi. Tüm hastane Bahar için seferber olurken, Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğine geldi. Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirirken, onları da sürpriz bir gelişme bekledi. Bahar ve Timur ise önemli bir yol ayrımına geldi.