Yayınlanma: 03.12.2024 - 15:18

Güncelleme: 03.12.2024 - 15:18

SHOW TV'nin fenomen dizilerinden Bahar, bu akşam 27'nci bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümde izleyicileri, sürpriz isimler bekliyor. MF Yapım imzalı diziye; genç ve başarılı oyuncular Melis Minkari ile Fırat Altunmeşe konuk oluyor. Peki, Bahar'ın Efe'si Fırat Altunmeşe kimdir? Fırat Altunmeşe kaç yaşında ve nereli?

FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR?

1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Fırat Altunmeşe, Craft Oyunculuk Atölye’sinde 2 sene boyunca oyunculuk dersleri aldıktan sonra ilk olarak 2013 yılında ‘’Vicdan’’ dizisinde kamera karşısına geçmiştir.

‘’Kaçak Gelinler’’, ‘’Maral’’ ve ‘’Kehribar’’ projelerinde de kendisinden çokça bahsettirdikten sonra 2016 yılında başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı ‘’Cesur ve Güzel’’ dizisinde dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak 2017 yılında ‘’Aslan Ailem’’ dizisinde Umut karakterini canlandırmıştır.

Beyaz perde kariyerine de 2015 yılında ‘’Hesapta Aşk’’ filmiyle başladıktan sonra 2017 yılında yer aldığı ve başrollerini Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy ve Elit Andaç Çam ile paylaştığı ‘’Sofra Sıraları’’ filmiyle büyük bir başarı yakalamıştır.

2019 yılında başlayan ‘’Mucize Doktor’’ dizisinde Demir karakterine, 2021 yılında bşalayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Ural Beyaz karakterine hayat vermiştir.

OYNADIĞI DİZİLER

2013 Vicdan - Emre

2014-2015 Kaçak Gelinler - Can

2015 Maral: En Güzel Hikayem - Oytun Feyman

2016 Kehribar - Kemal Bozoğlu

2016-2017 Cesur ve Güzel - Kemal

2017-2018 Aslan Ailem - Umut Aslan

2019-2021 Mucize Doktor - Demir Aldırmaz

2021 Evlilik Hakkında Her Şey - Ural Beyaz (Aztek)

OYNADIĞI FİLMLER

2015 Hesapta Aşk - Numan

2017 Sofra Sırları - Ramo

2022 Son Parti - Deniz