Bahar'ın Efe'si Fırat Altunmeşe kimdir? Fırat Altunmeşe kaç yaşında ve nereli?
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar 27. bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle seyircileri ekrana kilitleyen diziye iki konuk oyuncu katıldı. Bu isimlerden biri olan Fırat Altunmeşe Efe rolüyle yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak. Peki, Bahar'ın Efe'si Fırat Altunmeşe kimdir? Fırat Altunmeşe kaç yaşında ve nereli?
SHOW TV'nin fenomen dizilerinden Bahar, bu akşam 27'nci bölümüyle ekrana geliyor. Yeni bölümde izleyicileri, sürpriz isimler bekliyor. MF Yapım imzalı diziye; genç ve başarılı oyuncular Melis Minkari ile Fırat Altunmeşe konuk oluyor. Peki, Bahar'ın Efe'si Fırat Altunmeşe kimdir? Fırat Altunmeşe kaç yaşında ve nereli?
FIRAT ALTUNMEŞE KİMDİR?
1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Fırat Altunmeşe, Craft Oyunculuk Atölye’sinde 2 sene boyunca oyunculuk dersleri aldıktan sonra ilk olarak 2013 yılında ‘’Vicdan’’ dizisinde kamera karşısına geçmiştir.
‘’Kaçak Gelinler’’, ‘’Maral’’ ve ‘’Kehribar’’ projelerinde de kendisinden çokça bahsettirdikten sonra 2016 yılında başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün paylaştığı ‘’Cesur ve Güzel’’ dizisinde dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak 2017 yılında ‘’Aslan Ailem’’ dizisinde Umut karakterini canlandırmıştır.
Beyaz perde kariyerine de 2015 yılında ‘’Hesapta Aşk’’ filmiyle başladıktan sonra 2017 yılında yer aldığı ve başrollerini Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy ve Elit Andaç Çam ile paylaştığı ‘’Sofra Sıraları’’ filmiyle büyük bir başarı yakalamıştır.
2019 yılında başlayan ‘’Mucize Doktor’’ dizisinde Demir karakterine, 2021 yılında bşalayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Ural Beyaz karakterine hayat vermiştir.
OYNADIĞI DİZİLER
2013 Vicdan - Emre
2014-2015 Kaçak Gelinler - Can
2015 Maral: En Güzel Hikayem - Oytun Feyman
2016 Kehribar - Kemal Bozoğlu
2016-2017 Cesur ve Güzel - Kemal
2017-2018 Aslan Ailem - Umut Aslan
2019-2021 Mucize Doktor - Demir Aldırmaz
2021 Evlilik Hakkında Her Şey - Ural Beyaz (Aztek)
OYNADIĞI FİLMLER
2015 Hesapta Aşk - Numan
2017 Sofra Sırları - Ramo
2022 Son Parti - Deniz
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