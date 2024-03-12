Baharın müjdecisini evinize taşıyın: Kadınların çiçeği Mimoza

Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:18

Güncelleme: 12.03.2024 - 14:18

Baharın gelmesiyle birlikte evlere mis kokusu ve tazeliği taşıyan mimoza, aynı zamanda birçok kültürde mutluluk, sevinç ve umudu simgeler. Kadınların çiçeği olarak da adlandırılan mimoza, baharın güzelliklerini evinize getirmek için mükemmel bir seçenektir. İşte, mimoza çiceği ve mimoza çiceğinin özellikleri...

MİMOZA ÇİCEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Anavatanı Güney Avusturalya, Güney Afrika, Fransa ve İtalya olan mimoza, akasya ağacı türündendir. Baharın müjdeleyicisi olarak kabul edilen mimoza, Şubat sonu Mart başlangıcında güneş sarısı, harika kokusu ile çiçeklenme başlar. Dolayısıyla en erken çiçeklenen süs bitkilerinden diyebiliriz. Mimoza ağacı bahçe ve açık balkonlarda süs bitkisi olarak yetiştirilir. Bunun yanı sıra kesme çiçek, bitki çayı ve parfüm olarak başka alanlarda sık sık kullanılır.

KADINLARIN SEMBOLÜ OLARAK MİMOZA

Mimoza çiçeği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün sembolü olmasıyla da bilinir. Mimoza çiçeğinin sembol olarak seçilmesinin hikâyesi İtalya’ya dayanır. İkinci Dünya Savaşı’nı çok büyük kayıplarla sonlandıran İtalya’da, kadınlar birliği üyesi üç kadın 8 Mart’ta kadınlara yaşama dair umut aşılamak isterler. Bu inançla toplumun yeniden inşa edilmesinin kadın dayanışması ile kazanılacağını düşünerek, yaklaşımlarının sembol niteliği taşıması için bir çiçek seçmeyi kadınlara teklif ederler. Sunulan karanfil, anemon ve mimoza çiçekleri arasından kazanan mimoza olur.

MİMOZA ÇİCEĞİ BAKIMI

Uygun bir bahçeniz varsa siz de mimoza ağacı yetiştirebilirsiniz. Kışları yaprak dökmeyen ve griye çalan yaprakları ile gümüşi bir görünüm sunan her dem yeşil bir ağaç türüdür. Soğuk kış şartlarında doğru bakım yapıldığında sağlıklı yaşarlar. 5 metreye kadar boylanabilen akasya türüdür. Bahçenize eğer birden fazla ağaç dikiyorsanız kök gelişimi açısından diğer bitkilerle üçer metre çap mesafe bırakacak şekilde dikilmelidir.