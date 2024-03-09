Bitkilerin sağlıklı büyümesini sağlayacak 7 ipucu: Çiçekler nasıl sulanır?

Evimizi renklendiren, doğanın bize armağanı çiçekler, hem iç mekanlarda hem de bahçelerimizde muazzam bir atmosfer yaratır. Ancak her çiçek bakımı önemli adımlar içerir ve en önemli bakım adımlarından biri de sulamadır. İşte göz alıcı çiçeklerinizi sağlıklı ve canlı tutmak için dikkat edilmesi gereken 7 nokta...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 20:23
Bitkilerin sağlıklı büyümesini sağlayacak 7 ipucu: Çiçekler nasıl sulanır?
Abone Ol google-news

Bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için doğru sulama yöntemlerini uygulamak önemlidir. İşte bitkilerinizi doğru sulamak için dikkate almanız gereken 7 ipucu...

HAVA DURUMUNA DİKKAT EDİN

Bitkilerin su ihtiyacı mevsimlere göre değişir. Ilıman havalarda, haftada bir kez sulama yeterli olabilir. Ancak yaz aylarında sıcaklığın artmasıyla birlikte bitkiler daha sık sulanmayı gerektirebilir. Kış aylarında ise sulama sıklığı azaltılmalıdır.

SU SEVİYELERİNİ AYARLAYIN

Bitkilerinizin boyutu, su ihtiyaçlarını belirlemede önemli bir faktördür. Büyük bitkiler daha fazla suya ihtiyaç duyar, bu nedenle su miktarını bitkinizin büyüklüğüne göre ayarlamak önemlidir. Ayrıca saksı büyüklüğü de su tutma kapasitesini etkiler.

SULAMA İÇİN EN İYİ ZAMANLARI TAKiP EDİN

Sabahları veya akşamları sulama yapmak, suyun daha iyi emilmesine ve buharlaşmanın önlenmesine yardımcı olur. Özellikle dış mekan bitkileri için güneşin en dik olduğu öğle saatlerinde sulamaktan kaçının.

AŞIRI SULAMADAN KAÇININ

Bitkileri aşırı sulamak, kök çürüklüğüne ve bitki hastalıklarına neden olabilir. Toprak yüzeyi kuruduğunda sulama yapılmalı ve suyun saksıdan dışarı çıkmasına izin verilmelidir.

TOPRAĞI SULAYIN, BiTKİYİ DEĞİL

Su, doğrudan bitkinin kök bölgesine yönlendirilmelidir. Yapraklara su püskürtmekten kaçının çünkü bu mantar hastalıklarına neden olabilir.

SABIRLI OLUN:

Bitkilerin bazen günün en sıcak saatlerinde solgun görünmesi normaldir. Bu, bitkinin su kaybetmesini önlemek için bir savunma mekanizmasıdır. Bekleyin ve günün sonunda canlanıp canlanmadığını gözlemleyin.

SAKSILARI KURU TUTUN:

Saksıların altındaki tabaklarda su birikmesine izin vermeyin. Bu, kök çürüklüğüne ve mantar hastalıklarına neden olabilir. Tabakları kullanıyorsanız, biriken suyu düzenli olarak boşaltın.


çiçek haberleri bahçe haberleri çiçek bakımı haberleri

İlgili Haberler

Cildinizde çiçekler açsın: İşte bahar aylarında ışıltılı ve sağlıklı bir cilt için 4 muhteşem tavsiye...

Cildinizde çiçekler açsın: İşte bahar aylarında ışıltılı ve sağlıklı bir cilt için 4 muhteşem tavsiye...
Marmara Denizi'nde keşfedildi: Çiçek açıyor, meyve veriyor! İklim değişikliğine karşı bariyer...

Marmara Denizi'nde keşfedildi: Çiçek açıyor, meyve veriyor! İklim değişikliğine karşı bariyer...
Solan çiçekleriniz yeniden hayat bulacak! Saksının dibine 1 çay kaşığı dökmeniz yeterli..

Solan çiçekleriniz yeniden hayat bulacak! Saksının dibine 1 çay kaşığı dökmeniz yeterli..
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayarlar, nereye kayboldular?

Ateşböcekleri nasıl ve neden ışık yayarlar, nereye kayboldular?
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Aslan burcu yorumu
15 yaşında Siirt’ten çıkıp adını dünyaya duyuran Avrupa şampiyonu milli güreşçi Evin Demirhan:Bu güç hepimizde var

15 yaşında Siirt’ten çıkıp adını dünyaya duyuran Avrupa şampiyonu milli güreşçi Evin Demirhan:Bu güç hepimizde var
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Nişanlısını çalmak istediği arkadaşına 'kadınlık hormonu' verdi!

Nişanlısını çalmak istediği arkadaşına 'kadınlık hormonu' verdi!
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

Şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı
Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 10 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu