Erdoğan'dan Narin Güran açıklaması: 'Aile müessesi hedef alınıyor'

Yayınlanma: 14.09.2024 - 20:02

Güncelleme: 14.09.2024 - 20:02

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Erdoğan, Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'da konuştu. Burada 'Narin Güran' cinayetine ilişkin konuşan Erdoğan, "Bu vahşet öne sürülerek aile müessesi, dini kurumlar, hatta Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum bu vicdansızlıktır" dedi.

"İdeolojik fanatizm 85 milyon olarak hepimizin yüreğini yakan Narin yavrumuzun vahşice katledilmesi hadisesinde de yaşanıyor" diyen Erdoğan, "Birileri daha olayın ilk anından itibaren bu cinayeti bir kamplaşma, bir kutuplaşma aracına dönüştürmek için her yola başvurdu" ifadelerini kullandı.

"NARİN'İN HESABI SORULACAK"

Narin'in hesabının sorulacağını aktaran Erdoğan şöyle konuştu:

"Kimileri 8 yaşında hayattan koparılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor

Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için her türlü adıma atacağız.

Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracak, bu sabiye işkence eden çukurların da en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz.

Bu vahşet öne sürülerek aile müessesi, dini kurumlar, hatta Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum bu vicdansızlıktır. Aynı zamanda bu rezil olaylar üzerinden bölücü terör örgütün uzantılarının ve marjinallerin günah çıkarmalarına, milleti kışkırtmalarına, toplumun direği olan aile kurumunu hedefe koymalarına da eyvallah etmeyeceğiz."