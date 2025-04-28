Son Dakika... Elektrik kesintisi ülkeyi felç etti: İspanya'da OHAL ilan edildi

Son dakika haberi... İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke çapındaki elektrik kesintisinin ardından olağanüstü hal ilan etti. İspanya Başbakanı Sanchez, söz konusu kesintinin neden olduğuna ilişkin kesin bir veriye sahip olmadıklarını açıkladı.

Son Dakika... Elektrik kesintisi ülkeyi felç etti: İspanya'da OHAL ilan edildi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 21:49

İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke çapındaki elektrik kesintisinin ardından olağanüstü hal ilan etti.

Bakanlık, talep eden bölgelerde olağanüstü halin uygulanacağını da sözlerine ekledi.

Reuters'ın aktardığına göre, şimdiye kadar Madrid, Endülüs ve Ekstremadura, kamu düzeninin ve diğer işlevlerin merkezi hükümet tarafından üstlenilmesini istedi.

"NEDENİNE İLİŞKİN KESİN BİR BİLGİYE SAHİP DEĞİLİZ"

Büyük elektrik kesintisi, İspanya ve Portekiz'in bazı bölgelerinde yaşamı durma noktasına getirdi, uçaklar yere indirildi, toplu taşıma durduruldu, panik alışverişlerine neden oldu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı konuşmada, "Bu (elektrik) kesintisinin nedenlerine ilişkin henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz, bu nedenle halktan, geçmiş krizlerde yaptığımız gibi, resmi kanallardan bilgi edinmelerini rica ediyorum" dedi.


Etiketler: #İspanya #OHAL #elektrik

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