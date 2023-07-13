Bakan Koca'dan yüksek sıcaklık uyarısı! Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın!

Yayınlanma: 13.07.2023 - 11:17

Güncelleme: 13.07.2023 - 11:17

Türkiye genelinde aşırı sıcaklar etkisini arttırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıcak çarpmasına karşı yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olanları, sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı. Peki, sıcak havalardan nasıl korunmalıyız? Sıcak havalarda dışarıya çıkarken nelere dikkat etmeliyiz? Sıcak havalar insanları nasıl etkiler?

Aşırı sıcaklardan korunmak için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:

1. Sıcak saatlerde dışarıda fazla zaman geçirmemeye çalışın:

En sıcak saatler genellikle öğle saatleri civarındadır. Bu saatlerde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçının ve mümkünse gölgeli veya serin mekanlarda kalın.

2. En az 8 bardak su tüketimi sağlayın:

Sıcak havalarda vücut daha fazla su kaybeder, bu yüzden yeterli miktarda su içmek önemlidir. Susuz kalmamak için günlük olarak en az 8 bardak su tüketmeye özen gösterin. Ayrıca, susuzluğun belirtilerini göstermeyen sıcak havalarda bile düzenli aralıklarla su içmeyi unutmayın.

3. Serinletici giysiler giyin:

Hafif, açık renkte ve nefes alabilen kumaşlardan yapılmış giysiler giyin. Ayrıca, geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi gibi güneşten koruyucu aksesuarları kullanarak vücudunuzu güneşin zararlı etkilerinden koruyun.

4. Bulunduğunuz ortamı serin tutun:

Ev veya işyerinizde klima veya vantilatör kullanarak iç mekanları serin tutun. Eğer mümkünse, sıcak havalarda klima olan halka açık yerlere gidebilirsiniz.

5. Fiziksel aktiviteleri sıcak saatlere yayın:

Yoğun fiziksel aktiviteleri mümkünse sabahın erken saatlerine veya akşamın serin saatlerine denk getirin. Sıcak saatlerde egzersiz yapmaktan kaçının, çünkü aşırı ısınma riski taşır.

6. Sıcaklığı düşürmek için serinletici yöntemler kullanın:

Soğuk kompresler veya serin bir duş almak gibi serinletici yöntemlerle vücut ısısını düşürebilirsiniz. Ayrıca, sıcak havalarda serinletici aktiviteler yapmak için yüzme havuzları veya deniz gibi su kaynaklarından faydalanabilirsiniz.

7. Aşırı sıcaklara karşı hassas grupları göz önünde bulundurun:

Yaşlılar, bebekler, hamile kadınlar ve kronik sağlık sorunları olan kişiler aşırı sıcaklara karşı daha hassastır. Bu gruplara özel dikkat göstererek, gerektiğinde tıbbi yardım almanız önemlidir.

AŞIRI SICAKLARDA SAAT KAÇTAN SONRA DIŞARI ÇIKMAK GEREKİR?

Aşırı sıcaklarda saat kaçtan sonra dışarı çıkmak gerektiği bölgeye ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, en sıcak saatler öğle saatleri civarında (özellikle 12:00 ile 16:00 arası) olur. Bu saatlerde güneşin etkisi en yüksek olduğu için sıcaklık daha da artabilir. Bu nedenle çocuklar, yaşlılar, kalp ve şeker gibi kronik hastalığı olanların bu saatler arasında dışarı çıkmaması daha doğru olacaktır.

SICAK HAVA İNSANLARI NASIL ETKİLER?

Aşırı sıcak havalarda ve rutubetin arttığı durumlarda 37 dereceye kadar

normal olan vücut ısısı, 40-41 dereceye kadar yükselebilir. Bu durum insan sağlığını etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Vücut ısısının aşırı yükselmesiyle birlikte beyin hücrelerinde tahribat meydana gelir. Sıcağa maruz kalan bir kişinin, beynindeki ısı ayarlama merkezinin fonksiyonu bozulur ve güneş çarpması meydana gelir. Güneş çarpması ciddi bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle insan beden ve ruh sağlığını korumak için, güneşten, sıcaktan özelliklede nemli sıcak havadan olabildiğince iyi korunmalıdır.