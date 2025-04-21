Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında suç duyurusu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabında paylaştığı ve çocukların yer aldığı videosu nedeniyle fenomen Mükremin Gezgin hakkında suç duyusunda bulunacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabında paylaştığı ve çocukların yer aldığı videosu nedeniyle fenomen Mükremin Gezgin hakkında harekete geçti.
DHA'nın bakanlık kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Gezgin’in erkek çocuklarına ‘ben kadınım değil mi?’ diye sorduğu ve sosyal medya hesaplarından yayınladığı video nedeniyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.
Bakanlığın Gezgin hakkında TCK’nın ilgili maddelerinde yer alan ‘hayasızca hareketler’ ve ‘müstehcenlik’ iddiası ile suç duyurusunda bulunacağı aktarıldı.
Etiketler: #sosyal medya #hesap #Suç duyurusu
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